Это коснется автобусов, маршрут которых идет через центр города

Это коснется автобусов, маршрут которых идет через центр городаВ День России - 12 июня - в Костроме продлят работу общественного транспорта.Это коснется муниципальных автобусов, маршрут которых идет через центр города. Их расписание продлят до 23 часов, сообщают в администрации.Необходимо учитывать, что движение троллейбусов, которые работают на маршрутах №№2, 3 и 7, а также автобусов временного маршрута «площадь Сусанинская – поселок Козелино», будет приостановлено.