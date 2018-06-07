Это коснется автобусов, маршрут которых идет через центр города
Это коснется автобусов, маршрут которых идет через центр города
В День России - 12 июня - в Костроме продлят работу общественного транспорта.
Это коснется муниципальных автобусов, маршрут которых идет через центр города. Их расписание продлят до 23 часов, сообщают в администрации.
Необходимо учитывать, что движение троллейбусов, которые работают на маршрутах №№2, 3 и 7, а также автобусов временного маршрута «площадь Сусанинская – поселок Козелино», будет приостановлено.