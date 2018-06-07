Роман Абрамович, лишившийся британской визы, ищет утешения в
объятьях своей бывшей возлюбленной. Миллиардер и Дарья Жукова появились вместе
на юбилее музея Гараж в Москве.
Роман Абрамович, лишившийся британской визы, ищет утешения в
объятьях своей бывшей возлюбленной. Миллиардер и Дарья Жукова появились вместе
на юбилее музея "Гараж" в Москве.
Дарья Жукова редко бывает в российской столице. Но на сей
раз случай выпал исключительный: отмечается день рождения их общего с Романом
Абрамовичем детища – музея "Гараж". Несмотря на слухи о разрыве
отношений актрисы и бизнесмена, пара появилась на юбилее вместе и в весьма
приподнятом настроении.
Поздравить с десятилетием музей "Гараж", который
расположился в московском парке Горького, пришли многие звездные персоны. Как
всегда неподражаема и элегантна была Ингеборга Дапкунайте. А Айдан Салахова
пришла на вечер в компании красавца-сына Кайхана.
Главным звездным гостем вечера стал скандальный фотограф
Юрген Теллер. В преддверии Чемпионата мира 2018 года он привез в столицу свою
выставку, посвященную футболу. Столичные модницы Наталья Гольденберг и Алена
Долецкая не упустили шанса лично познакомиться со звездой. Не отставали от них
и другие гостьи – они отстаивали очередь, чтобы сфотографироваться с Юргеном.
Некоторые предпочитали сниматься, лежа на ковре, пишет Woman.ru.
Что касается пары Абрамович-Жукова, то сейчас в свете
активно обсуждают близкую дружбу олигарха и актрисы Пересильд, а также гадают,
встречается ли галеристка с миллиардером Ниархосом.
Напомним, что после развода пара как-то уже появлялась
вместе в российской столице. В сентябре прошлого года миллиардер и галеристка,
расставшиеся после десяти лет совместной жизни, появились на светском
мероприятии. Они охотно позировали на открытии выставки японского художника
Такаси Мураками "Будет ласковый дождь" – которая также проходила в
музее "Гараж".