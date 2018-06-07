Роман Абрамович, лишившийся британской визы, ищет утешения в объятьях своей бывшей возлюбленной. Миллиардер и Дарья Жукова появились вместе на юбилее музея Гараж в Москве.

Роман Абрамович, лишившийся британской визы, ищет утешения вобъятьях своей бывшей возлюбленной. Миллиардер и Дарья Жукова появились вместена юбилее музея "Гараж" в Москве.Дарья Жукова редко бывает в российской столице. Но на сейраз случай выпал исключительный: отмечается день рождения их общего с РоманомАбрамовичем детища – музея "Гараж". Несмотря на слухи о разрывеотношений актрисы и бизнесмена, пара появилась на юбилее вместе и в весьмаприподнятом настроении.Поздравить с десятилетием музей "Гараж", которыйрасположился в московском парке Горького, пришли многие звездные персоны. Каквсегда неподражаема и элегантна была Ингеборга Дапкунайте. А Айдан Салаховапришла на вечер в компании красавца-сына Кайхана.Главным звездным гостем вечера стал скандальный фотографЮрген Теллер. В преддверии Чемпионата мира 2018 года он привез в столицу своювыставку, посвященную футболу. Столичные модницы Наталья Гольденберг и АленаДолецкая не упустили шанса лично познакомиться со звездой. Не отставали от нихи другие гостьи – они отстаивали очередь, чтобы сфотографироваться с Юргеном.Некоторые предпочитали сниматься, лежа на ковре, пишет Woman.ru.Что касается пары Абрамович-Жукова, то сейчас в светеактивно обсуждают близкую дружбу олигарха и актрисы Пересильд, а также гадают,встречается ли галеристка с миллиардером Ниархосом.Напомним, что после развода пара как-то уже появляласьвместе в российской столице. В сентябре прошлого года миллиардер и галеристка,расставшиеся после десяти лет совместной жизни, появились на светскоммероприятии. Они охотно позировали на открытии выставки японского художникаТакаси Мураками "Будет ласковый дождь" – которая также проходила вмузее "Гараж".