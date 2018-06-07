Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на коленях просил Соединенные Штаты Америки о проведении встречи с президентом Дональдом Трампом.

Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "на коленях" просил Соединенные Штаты Америки о проведении встречи с президентом Дональдом Трампом.По словам Джулиани, власти Северной Кореи оскорбили советника по национальной безопасности и вице-президента, а также угрожали ядерной войной и обещали ее выиграть.Власти США сообщили, что отменяют саммит, и якобы тогда Ким Чен Ын умолял "на коленях" не отменять встречу. Также Джулиани подчеркнул, что считает эту позицию лучшей для северокорейского лидера.Переговоры о встрече двух лидеров проходили непросто, напоминает газета "Известия". 24 мая президент США отказался от переговоров. Но Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Дональд Трамп подтвердил проведение саммита. При этом он отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-то документы.4 июня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в 9:00 по местному времени (4:00 по времени Москвы) 12 июня в Сингапуре.