Российский футболист Кайрата Андрей Аршавин признан лучшим игроком мая в чемпионате Казахстана. Полузащитник в предыдущем месяце сыграл за свой клуб шесть игр, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Голосование проводилось среди главных тренеров и игроков команд.

Российский футболист "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком мая в чемпионате Казахстана. Полузащитник в предыдущем месяце сыграл за свой клуб шесть игр, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Голосование проводилось среди главных тренеров и игроков команд.Примечательно, что для Аршавина эта награда стала второй кряду – ранее интернет-портал Sports.kz, являющийся учредителем этой номинации, признавал россиянина лучшим по итогам апреля. Тогда он в четырех матчах трижды поражал ворота соперников по казахстанской премьер-лиге.Отметим, что "Кайрат" занимает вторую строчку в таблице, отставая от лидирующего клуба "Астана" на пять очков, при этом имея в своем активе два матча в запасе.