Воспитанники детского садика своими руками изготовили цветные ладошки с изображением сердечек. Таким образом ребята решили напомнить водителям о том, что жизнь детей – в руках взрослых, особенно, когда они за рулем.

6 июня текущего года инспекторы ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району организовали и провели профилактическую акцию «Берегите наши сердца!», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Дошколята из детского садика № 18 города Петушки заранее подготовились к встрече: под руководством педагогов ребята своими руками изготовили ладошки из цветной бумаги с изображением сердечек. Таким образом мальчишки и девчонки решили напомнить водителям о том, что жизнь детей – в руках взрослых, особенно, когда они за рулем.Участниками акции стали ничего не подозревающие водители. Они получили от ребят тематические листовки с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима и пожеланием быть достойным примером для юных участников дорожного движения. Дошколята вместе с госавтоинспекторами и педагогом вручили водителям ладошки и шарики в форме сердца. Автолюбители были приятно удивлены и обещали быть очень внимательными за рулем, соблюдать Правила дорожного движения.Затем ребята смогли по достоинству оценить важность автомобиля дорожно-патрульной службы в регулировании правопорядка на дорогах города и района. Да и посидеть за рулем такого авто, пожать руку настоящему инспектору оказалось вполне осуществимой мечтой.В завершении мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Евгения Сычева провела с ребятами спортивный конкурс по ПДД. Все участники получили сладкий комплимент от сотрудников полиции и педагогов.