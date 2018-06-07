Актриса Рената Литвинова оплакивает свою наставницу режиссера Киру Муратову. Артистка почтила память выдающегося деятеля искусств.

Актриса Рената Литвинова оплакивает свою наставницурежиссера Киру Муратову. Артистка почтила память выдающегося деятеля искусств.Рената опубликовала в своем микроблоге пару архивных снимковзнаменитого режиссера. На них Кира Георгиевна запечатлена еще молодой. Одинкадр – это портрет режиссера, на нем Муратова запечатлена в шляпе и вязанномсвитере. Второй – постановщик внимательно следит за работой актеров на съемочнойплощадке."Моя Кира – мой главный учитель. Незаменимая. Мой ГлавныйЧеловек Кино , великодушный, дерзский и благородный – никогда не жаловалась, непросила, верила, вдохновляла, помогала, больше всего на свете она любила -снимать свои фильмы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась сокровенными мыслями безутешная Литвинова.Подписчики выразили свои соболезнования Литвиновой. ПользователиСети высказали свои горестные мысли по поводу ухода звезды советского кино. "Она любила море! Много кошек! Импровизацию! Вас!Картины мужа! Она такая скромная при своем таланте....такая улыбка, глаза!","Я вся выросла на ее картинах. Очень больно, и скверно на душе", "Ей пришлосьмногое пережить, чтобы ее наконец-то признали как режиссера. Поистине культоваяличность ❤❤❤", -писали фолловеры артистки.Добавим, что вчера, 6 июня, стало известно о смерти советскогорежиссера и актрисы Киры Муратовой. От чего скончался прославленный деятель культурыне сообщается.Муратова создала порядка 20 картин. Среди самых известных –"Короткие встречи", "Астенический синдром", "Долгиепроводы". В последнем фильме режиссера "Вечное возвращение"снялись такие известные артисты, как Олег Табаков и Рената Литвинова.Добавим, что Кира Георгиевна впервые вышла замуж зарежиссера Александра Муратова, но позже они развелись. У них была дочьМарианна, которая трагически погибла. Позже артистка сыграла свадьбу схудожником и сценаристом Евгением Голубенко, но детей у них не было, сообщает .