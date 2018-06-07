Актриса Эвелина Бледанс ушла в иную реальность. Артистка не
могла сдержать крика.
Актриса Эвелина Бледанс ушла в иную реальность. Артистка не
могла сдержать крика.
В своем Instagram Эвелина опубликовала короткий ролик. На
видео Бледанс, сидя в инвалидной коляске, с помощью специального устройства
путешествует по виртуальной реальности. Звезда очень напугана происходящим, она
визжит, вздрагивает от ужаса, а потом, не выдержав страшной картины, срывает с
себя устройство.
Эвелина пояснила подписчикам,
что это видео было снято, когда она участвовала в VR-выставке "Психоз".
Организаторы проекта усадили звезду в кресло-коляску, а "санитары" в белых
халатах надели на нее шлем виртуальной реальности. "Наверное, это могла бы
видеть Алиса в Зазеркалье, будь она более безумной. Еще одна уроженка Туманного
Альбиона, Сара Кейн, в своих фантасмагорических видениях превзошла героиню
Кэррола (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась впечатлениями
Бледанс.
Добавим, что артистка
запечатлена в очень скромном образе. Красотка облачилась в черное платье с
принтом в форме огромных синих цветов, косуху и кроссовки. Обычно же Эвелина предпочитает появляеться на публике в очень откровенных нарядах, которые демонстрирует
отличную фигуру актрисы.
Ранее Бледанс
шокировала общественность провокационным нарядом с суперглубоким декольте. В
нем артистка появилась на съемках передачи на "второй кнопке". Король
гламура Сергей Зверев, который также присутствовал в студии, обиженно заявил
присутствующим, что на фоне "сисек" Эвелины, даже несмотря на
огромное количество стразов и блесток, выглядит слишком бледно.