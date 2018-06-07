Актриса Эвелина Бледанс ушла в иную реальность. Артистка не могла сдержать крика.

Актриса Эвелина Бледанс ушла в иную реальность. Артистка немогла сдержать крика.В своем Instagram Эвелина опубликовала короткий ролик. Навидео Бледанс, сидя в инвалидной коляске, с помощью специального устройствапутешествует по виртуальной реальности. Звезда очень напугана происходящим, онавизжит, вздрагивает от ужаса, а потом, не выдержав страшной картины, срывает ссебя устройство.Эвелина пояснила подписчикам,что это видео было снято, когда она участвовала в VR-выставке "Психоз".Организаторы проекта усадили звезду в кресло-коляску, а "санитары" в белыххалатах надели на нее шлем виртуальной реальности. "Наверное, это могла бывидеть Алиса в Зазеркалье, будь она более безумной. Еще одна уроженка ТуманногоАльбиона, Сара Кейн, в своих фантасмагорических видениях превзошла героинюКэррола (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась впечатлениямиБледанс.Добавим, что артистказапечатлена в очень скромном образе. Красотка облачилась в черное платье спринтом в форме огромных синих цветов, косуху и кроссовки. Обычно же Эвелина предпочитает появляеться на публике в очень откровенных нарядах, которые демонстрируетотличную фигуру актрисы.Ранее Бледансшокировала общественность провокационным нарядом с суперглубоким декольте. Внем артистка появилась на съемках передачи на "второй кнопке". Корольгламура Сергей Зверев, который также присутствовал в студии, обиженно заявилприсутствующим, что на фоне "сисек" Эвелины, даже несмотря наогромное количество стразов и блесток, выглядит слишком бледно.