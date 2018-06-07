По оценке регулятора рынка, объем сформированных резервов по договорам страхования ответственности застройщиков достаточен.

Стало известно, что Центральный банк Российской Федерации отныне предъявляет дополнительные требования к формированию резервов по договорам страхования ответственности застройщиков перед дольщиками.Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина. По его словам, такие меры приняты в связи с увеличением числа банкротств девелоперов."Круг таких страховщиков невелик и включает 14 страховых компаний плюс общество взаимного страхования. Если страховая компания не в состоянии исполнить требования ЦБ о дополнительном резервировании средств по тем или иным договорам страхования ответственности застройщиков перед дольщиками, к компании применяются меры надзорного характера", — заявил Владимир Чистюхин.В настоящее время, по оценке регулятора рынка, объем сформированных резервов по договорам страхования ответственности застройщиков достаточен.