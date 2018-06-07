Первая леди США Меланья Трамп
долгое время не появлялась на публике. Ранее Белый дом сделал заявление о том,
что супруга президента была госпитализирована в медицинский центр Уолтера Рида
в Мэриленде из-за проблем с почками, где ей была сделана операция. Однако, есть
мнение, что госпожа Трамп просто сделала пластическую операцию.
Первая леди США Меланья Трамп
долгое время не появлялась на публике. Ранее Белый дом сделал заявление о том,
что супруга президента была госпитализирована в медицинский центр Уолтера Рида
в Мэриленде из-за проблем с почками, где ей была сделана операция. Однако, есть
мнение, что госпожа Трамп просто сделала пластическую операцию.
Так, кандидат медицинский наук, пластический
хирург Юрий Диков рассказал Dni.Ru, что у первой леди наблюдается
увеличение объема в средней зоне лица, в области скул, а само лицо кажется
несколько одутловатым. "Это может быть последствием контурной пластики, филеров
для придания объема и выравниванию контура лица. Филеры могли быть введены в
область носослезных борозд и подбородка", – пояснил эксперт.
В целом, по словам Дикова, ярко выраженных
возрастных изменений на лице Меланьи Трамп нет, как и нет явных следов
хирургического вмешательства.
"Говорить о чрезмерном увлечении ботоксом не приходится.
Но нет и ярко выраженных возрастных морщин, так то, скорее всего, в прошлом
были операции по подтяжке", – добавил он.