Первая леди США Меланья Трамп долгое время не появлялась на публике. Ранее Белый дом сделал заявление о том, что супруга президента была госпитализирована в медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде из-за проблем с почками, где ей была сделана операция. Однако, есть мнение, что госпожа Трамп просто сделала пластическую операцию.

Первая леди США Меланья Трампдолгое время не появлялась на публике. Ранее Белый дом сделал заявление о том,что супруга президента была госпитализирована в медицинский центр Уолтера Ридав Мэриленде из-за проблем с почками, где ей была сделана операция. Однако, естьмнение, что госпожа Трамп просто сделала пластическую операцию.Так, кандидат медицинский наук, пластическийхирург Юрий Диков рассказал Dni.Ru, что у первой леди наблюдаетсяувеличение объема в средней зоне лица, в области скул, а само лицо кажетсянесколько одутловатым. "Это может быть последствием контурной пластики, филеровдля придания объема и выравниванию контура лица. Филеры могли быть введены вобласть носослезных борозд и подбородка", – пояснил эксперт.В целом, по словам Дикова, ярко выраженныхвозрастных изменений на лице Меланьи Трамп нет, как и нет явных следовхирургического вмешательства."Говорить о чрезмерном увлечении ботоксом не приходится.Но нет и ярко выраженных возрастных морщин, так то, скорее всего, в прошломбыли операции по подтяжке", – добавил он.