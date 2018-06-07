Центробанк заявил, что поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы. Эксперты считают, что молодые люди иррационально тратят деньги.

Центробанк заявил, что поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы. Эксперты считают, что молодые люди иррационально тратят деньги.В докладе Центробанка говорится, что молодежь умеет копить деньги, но большинство "склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу". По мнению специалистов, подобная "нерациональная" тактика негативно повлияет на баланс сбережений и может подорвать устойчивость модель пенсионной системы.В Центробанке также отметили, что в эпоху развитых технологий молодежь отдает предпочтение благам общего пользования. В свою очередь, это приводит к отказу от "активного обладания" частной собственностью и отрицательно сказывается на росте экономики.Для борьбы с негативными тенденциями эксперты намерены взаимодействовать с миллениалами. Они планируют уделить внимание работе с "поведенческой иррациональностью" молодых людей.Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев рассказал о том, что можно сделать для улучшения ситуации, передает РИА Новости. "Надо заниматься не только финансовым просвещением, но и создавать специальные продукты для населения, приобщать их к работе с финансовыми инструментами, которые позволят заниматься не только простым накопительством пенсионных ресурсов, но и приумножать их и выходить на солидные суммы", – объяснил он.По мнению эксперта, молодые люди не готовы к пониманию, что они должны заботиться о пенсионном обеспечении, которое наступит через несколько десятков лет. Беляев напомнил, что эта задача лежит не только на государстве, но и на самом человеке, которому когда-то предстоит выйти на заслуженный отдых. "Мы понимаем, что привычка к тому, что государство должно помогать и в тяжелых ситуациях, и в смысле пенсионного обеспечения полностью брать на себя все обязанности – это не изжито даже в поколении молодежи, которая росла при рынке", – констатировал эксперт.