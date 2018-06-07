Завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Хвостова. Экс-заместителя губернатора Владимирской области обвиняют в получении взяток. В частности, по версии следствия, в 2014 - через посредника - он получил почти полтора миллиона рублей - за помощь застройщику. Речь шла о включении строительства детского сада в федеральную программу. Кроме того, с 2015 по 2016 год обвиняемый - опять через посредников - получил права на квартиру, стоимостью около 6 с половиной миллионов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Хвостова. Экс-заместителя губернатора Владимирской области обвиняют в получении взяток. В частности, по версии следствия, в 2014 - через посредника - он получил почти полтора миллиона рублей - за помощь застройщику. Речь шла о включении строительства детского сада в федеральную программу. Кроме того, с 2015 по 2016 год обвиняемый - опять через посредников - получил права на квартиру, стоимостью около 6 с половиной миллионов. И деньги - более 9 миллионов - за согласование проектов застройки микрорайона Сновицы-Веризино. Всего в деле четыре эпизода. Следствие наложило арест на автомобили, жилые дома, квартиры, земельные участки и другое имущество обвиняемого, а также его родственников и иных лиц, на которых оформлялось имущество, приобретённое преступным путём. Делом Хвостова сначала занимались владимирские следователи, но потом его передали в Москву. И вот теперь, после утверждения обвинительного заключения, оно поступит в суд для рассмотрения по существу.