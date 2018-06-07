Граждан интересовали вопросы широкого спектра: от оформления гражданства до разрешения ситуации по восстановлению утраченных документов...

В Главном управлении МВД России по г. Москве состоялся «Единый день оказания бесплатной юридической помощи», в рамках которого сотрудники полиции провели высококвалифицированную консультацию и оказали юридическую помощь гражданам.Прием от подразделений ГУ МВД России по г. Москве осуществляли руководители и сотрудники Правового управления, Управления кадров Управления по работе с личным составом, Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Управления по вопросам миграции московского гарнизона полиции.Граждан интересовали вопросы широкого спектра: от оформления гражданства до разрешения ситуации по восстановлению утраченных документов. Присутствующие обращались за разъяснением алгоритма прохождения различных юридических процедур, касающихся зоны ответственности правоохранительных органов. Если вопрос не входил в компетенцию органов внутренних дел, осуществляющие прием сотрудники ГУ МВД России по г. Москве на месте определяли, какой государственный орган сможет оказать помощь в решении конкретного вопроса.Подобный формат взаимодействия с населением дает право гражданам на личное обращение в государственные органы и помогает выстраивать конструктивный диалог горожан с правоохранителями.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве