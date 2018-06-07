Американские учёные выяснили, как важно оберегать не только здоровье беременных женщин, но и их эмоциональное состояние. В ходе последнего исследования стало ясно, что оно затем может отразиться на качестве сна малышей возрастом до шести лет.

Депрессивное состояние матери во время пренатального и послеродового периодов связано с будущими нарушениями сна у детей, выяснили учёные.Специалисты работали с 833 детьми, посещавшими детский сад. Средний возраст малышей составил шесть лет. Эмоциональный статус женщины, включая пренатальные/постнатальные депрессивные эмоции и ощущение счастье в течение разных триместров, оценивался по разработанному набору вопросов.Также специалисты оценивали проблемы со сном у детей при помощи контрольного списка поведения ребёнка (CBCL).Затем учёные создали общие линейные модели, чтобы изучить установленные связи между проблемами сна малышей и эмоциональным состоянием матери.Выяснилось, что у детей женщин, продемонстрировавших депрессивные эмоции во время пренатального или послеродового периодов, чаще остальных наблюдались нарушения сна.Аналогичным образом ощущение счастья во втором и третьем триместрах были связаны со снижением риска возникновения проблем со сном у детей.Учёные установили, что эмоции во время беременности влияют на будущее поведение ребёнка, что ещё больше влияет на сон малыша. "Более того, мы обнаружили, что чувство счастья усиливалось во всех триместрах, а во втором и третьем триместре это чувство защищало ребёнка от будущих проблем со сном", — добавляет ведущий автор исследования Цзянхун Лю (Jianghong Liu) из Пенсильванского университета."Самое удивительное в наших результатах — это посредническая роль поведения детей между эмоциями матери и качеством сна самого ребёнка", — говорит Цзянхун.По мнению исследовательницы, эти результаты заслуживают внимания, поскольку они подчёркивают важность заботы о дородовом эмоциональном состоянии будущей матери."Результаты показывают, как важно заботиться о материнском здоровье и счастье во время беременности. Важно, чтобы семья и общество оказывали беременным женщинам поддержку. Это принесёт пользу не только здоровью будущей матери, но и в долгосрочной перспективе позитивно скажется на поведении и сне ребёнка", — заключает Лю.Результаты исследования представлены на этой неделе в Балтиморе на 32-ом ежегодном собрании Ассоциации обществ специалистов по проблемам сна (SLEEP).Ранее учёные рассказали, зачем младенцы двигаются в утробе матери и как учат там свои первые слова. Также "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали про исследования, которые указали на оптимальное время для зачатия ребёнка и пищевые добавки для беременных, снижающие риск развития детской аллергии и экземы.