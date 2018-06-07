Женщины – депутаты Госдумы провели тренировку перед
товарищеским матчем со сборной германского Бундестага. Игра пройдет 8 июня на
московском стадионе Красная Пресня.
Женщины – депутаты Госдумы провели тренировку перед
товарищеским матчем со сборной германского Бундестага. Игра пройдет 8 июня на
московском стадионе "Красная Пресня".
Встреча пройдет в два тайма, каждый из которых будет длиться
40 минут. Главным тренером думской команды стал экс-наставник московского ЦСКА
и сборной России, депутат Валерий Газзаев. Капитаном команды нижней палаты стал
первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России
Александр Жуков.
Матч пройдет по инициативе германских парламентариев.
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин поддержал эту идею, отметив, что в
состав думской команды войдут и женщины-депутаты – Светлана Журова, Ольга
Тимофеева, Инга Юмашева и Алена Аршинова.
В четверг, 7 июня, они провели тренировку. Занятие проводил
депутат нижней палаты Отари Аршба, который в пятницу также выйдет на поле
против немецких парламентариев. "Мы пока не проигрывали в международных
матчах – 14 матчей и 13 побед при одной ничьей, а Германию последний раз
обыгрывали в Берлине со счетом 7:1", – цитирует законодателя .
Аршба отметил, что работа депутатов, помимо прочего, предусматривает
общение и встречи. Спортивные соревнования, подчеркнул он, являются
эффективным методом общения с коллегами. "Президент России Владимир Путин
один раз даже сказал, что самая лучшая футбольная команда в России – это именно
сборная парламента", – добавил законодатель.
Включение в команду женщин-парламентариев связано с желанием
укрепить толерантность и подходы нижней палаты в гендерной политике, пояснил он.
"Поэтому меня попросили провести отдельную тренировку с девушками из
команды.
В любом случае, мы победим, победит дружба вот в этом нестандартном
формате общения парламентариев", – сказал Аршба.
Участвовавшая в тренировке Инга Юмашева отметила, что
депутаты вдохновлялись предстоящим праздником футбола. "Мы победим,
уверенность в этом большая, а наши мужчины нас в этом поддержат", -
сказала, в свою очередь, Ольга Тимофеева.
Команды Госдумы и Бундестага сыграют в футбол в преддверии
чемпионата мира, который начнется ровно через неделю, 14 июня. Первенство
пройдет до 15 июля, игры чемпионата примут 11 российских городов. Наша сборная
сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.