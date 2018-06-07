Женщины – депутаты Госдумы провели тренировку перед товарищеским матчем со сборной германского Бундестага. Игра пройдет 8 июня на московском стадионе Красная Пресня.

Женщины – депутаты Госдумы провели тренировку передтоварищеским матчем со сборной германского Бундестага. Игра пройдет 8 июня намосковском стадионе "Красная Пресня".Встреча пройдет в два тайма, каждый из которых будет длиться40 минут. Главным тренером думской команды стал экс-наставник московского ЦСКАи сборной России, депутат Валерий Газзаев. Капитаном команды нижней палаты сталпервый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета РоссииАлександр Жуков.Матч пройдет по инициативе германских парламентариев.Председатель нижней палаты Вячеслав Володин поддержал эту идею, отметив, что всостав думской команды войдут и женщины-депутаты – Светлана Журова, ОльгаТимофеева, Инга Юмашева и Алена Аршинова.В четверг, 7 июня, они провели тренировку. Занятие проводилдепутат нижней палаты Отари Аршба, который в пятницу также выйдет на полепротив немецких парламентариев. "Мы пока не проигрывали в международныхматчах – 14 матчей и 13 побед при одной ничьей, а Германию последний разобыгрывали в Берлине со счетом 7:1", – цитирует законодателя .Аршба отметил, что работа депутатов, помимо прочего, предусматриваетобщение и встречи. Спортивные соревнования, подчеркнул он, являютсяэффективным методом общения с коллегами. "Президент России Владимир Путинодин раз даже сказал, что самая лучшая футбольная команда в России – это именносборная парламента", – добавил законодатель.Включение в команду женщин-парламентариев связано с желаниемукрепить толерантность и подходы нижней палаты в гендерной политике, пояснил он."Поэтому меня попросили провести отдельную тренировку с девушками изкоманды.В любом случае, мы победим, победит дружба вот в этом нестандартномформате общения парламентариев", – сказал Аршба.Участвовавшая в тренировке Инга Юмашева отметила, чтодепутаты вдохновлялись предстоящим праздником футбола. "Мы победим,уверенность в этом большая, а наши мужчины нас в этом поддержат", -сказала, в свою очередь, Ольга Тимофеева.Команды Госдумы и Бундестага сыграют в футбол в преддвериичемпионата мира, который начнется ровно через неделю, 14 июня. Первенствопройдет до 15 июля, игры чемпионата примут 11 российских городов. Наша сборнаясыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.