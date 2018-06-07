Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о мерах, которые будут применены на предстоящем чемпионате мира в случае проявлений расизма. По его словам, дискриминации участников матча могут повлечь за собой серьезные последствия.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о мерах, которые будут применены на предстоящем чемпионате мира в случае проявлений расизма. По его словам, дискриминации участников матча могут повлечь за собой серьезные последствия."На случай проявлений разных форм дискриминации, в том числе расизма, мы имеем четкую трехступенчатую процедуру борьбы с ними, — сказал глава ФИФА, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sky Sports – Например, главный арбитр матча имеет право остановить, прервать или вовсе отменить игру. Если что-то такое произойдет, то благодаря мониторинговой системе будут применены моментальные санкции. Естественно, мы хотим избежать инцидентов, а о серьезных последствиях все предупреждены".Напомним, что ранее футболист сборной Англии Дэнни Роуз накануне попросил своих родственников не ехать на чемпионат мира в Россию из-за опасений в проявлении расизма в их адрес.