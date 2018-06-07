В случае военного противостояния между Россией и Украиной Вооруженные силы РФ могли бы занять территорию Украины за несколько дней. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен.

В случае военного противостояния между Россией и Украиной Вооруженные силы РФ могли бы занять территорию Украины за несколько дней. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен.Как отметил Расмуссен в интервью изданию Die Welt, если бы Россия этого захотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней. И это несмотря на то, что за последние два-три года Украина значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию.Бывший глава Североатлантического альянса добавил, что страны – члены НАТО готовы к массированной атаке российских танков, но политика сдерживания потенциального противника является лучшим способом поддержания мира.Расмуссен уточнил, что при соблюдении необходимых критериев Россия всегда может присоединиться к альянсу, сообщает газета "Известия".