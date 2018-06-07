В конце мая 2018 года экскурсионное бюро Суздальского филиала ГВСМЗ из Знаменской церкви переехало на 2-ой этаж здания городской автостанции (Суздаль, Васильевская улица, 44). Здесь ..

В конце мая 2018 года экскурсионное бюро Суздальского филиала ГВСМЗ из Знаменской церкви переехало на 2-ой этаж здания городской автостанции (Суздаль, Васильевская улица, 44). Здесь разместилось музейное структурное подразделение по встрече туристических групп, «индивидуалов», подготовке и организации маршрутов по городу. Комфортные условия были созданы для работы и отдыха более двадцати штатных сотрудников экскурсионного отдела.Поднявшись по внешней лестнице с левой стороны от центрального входа в автостанцию, гости попадают в светлую и просторную зону приема. Здесь находится руководитель бюро, администраторы. Кроме оформления заказа определенного маршрута, у туристов есть возможность познакомиться со всеми программами музея-заповедника в Суздале, Владимире, Гусь-Хрустальном, Муромцеве.Максимова Марина Леонидовна, заведующая экскурсионным бюро в Суздале:«Замечательно, что в этом году музей получил новые, просторные помещения. В Суздале вопрос о создании современного экскурсионного бюро стоял давно. Много десятков лет мы принимали туристов в Знаменской церкви, не совсем приспособленной и удобной для полноценного обслуживания многочисленных гостей.Появление нового экскурсионного бюро в Суздале – безусловно, важный и радостный момент не только для музея-заповедника, но и города-музея».Кузнецова Татьяна Николаевна, ведущий специалист:«Впервые отдельные помещения получили музейные методисты, которые занимаются разработкой маршрутов, подготовкой нового поколения экскурсоводов. Наконец появилась возможность размещения небольшой библиотеки специальной литературы, методических пособий».Сараев Алексей Петрович, глава Суздальского района:«Организация экскурсионного бюро и сопутствующих структур ГВСМЗ именно по этому адресу не была случайной. Мало кто сейчас вспомнит, что при строительстве автостанции к Олимпиаде 1980 года предполагалось разместить здесь не только автобусные терминалы, но и большой визит-центр.Потому мы с главой администрации города Суздаля С.В. Сахаровым поддержали решение руководства музея-заповедника о размещении в здании автостанции экскурсионного бюро и всячески старались помогать на всех этапах подготовки документации и реализации проекта».Новые телефоны для заказа экскурсий и получения справочной информации8 800 550 3535 и 8 (4922) 601 001Электронная почта - suzburo@vladmuseum.ru