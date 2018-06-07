За реализацию мероприятий Десятилетия детства в каждом российском регионе должны отвечать конкретные лица в должности не ниже заместителя главы региона. С таким мнением выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта Единой России Крепкая семья Ольга Окунева.

За реализацию мероприятий "Десятилетия детства" вкаждом российском регионе должны отвечать конкретные лица в должности не нижезаместителя главы региона. С таким мнением выступила первый зампред комитетаГосдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта"Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева.По ее словам, реализация этого плана должна быть в приоритетевсех уровней власти. Окунева подчеркнула, что необходимо дать семьям гарантиюзащиты их прав, нацелить институты власти на повышение ценности семьи,материнства и детей."Для эффективности реализации плана мероприятий"Десятилетия детства" считаем необходимым закрепление ответственного лица вкаждом субъекте России, контролирующего исполнение плана мероприятий в муниципальныхобразованиях субъекта РФ, в должности не ниже заместителя главы региона", -сказала законодатель.Депутат отметила, что в проект плана по "Десятилетиюдетства" вошло порядка 20 предложений, которые были разработаны наплощадке партпроекта "ЕР" "Крепкая семья" и внесены черездумский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. "Мы предложили создатьмежведомственную рабочую группу по разработке федеральной целевой программыорганизации отдыха и оздоровления детей", – отметила парламентарий.Пословам Окуневой, необходимо уже сейчас просчитать потребность в увеличениичисла стационарных лагерей в будущем, при этом основываясь на демографическийпрогноз в субъектах Федерации. Она добавила, что предложения партийцев былиотражены в 13 разделах проекта плана "Десятилетия детства".Партийный проект "Крепкая семья" занимаетсякомплексной проработкой вопросов обеспечения безопасности детей, кроме того,партийцы выступают с инициативой введения знака отличия "Готов к спасениюжизни". Также вместе с Советом руководителей фракций "ЕР" былоинициировано проведение в субъектах Федерации обсуждений по разработке единогомежведомственного нормативного акта по безопасности детей. Вместе с тем былопроанализировано наличие специальности "Учитель БЖД" вгосударственных педвузах.По словам Окуневой, в итоге выяснилось, что этаспециальность отсутствует в 22 регионах страны. Она отметила, что партийцыпредлагают дополнить в плане мероприятий раздел "Обеспечение безопасностидетей" еще одним направлением. Это разработка программ по обучению всехжелающих основам безопасности жизнедеятельности, поведения в случаяхчрезвычайных ситуаций, инфраструктурного сопровождения волонтерских целейспасателей. "Также включить в раздел "Здоровый ребенок" проведениеВсероссийской акции по сохранению репродуктивного здоровья семей", – добавилапарламентарий.Напомним, проект "Крепкая семья" занимаетсяукреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач –обеспечение благополучного детства. Также внимание уделяется поддержке молодыхсемей, семей с детьми, реализации демографических инициатив главы государства.Под контролем партийного проекта находятся вопросы уменьшения числадетей-сирот, устройства их в семьи и другие направлениям, связанным с ихсудьбой.