За реализацию мероприятий Десятилетия детства в
каждом российском регионе должны отвечать конкретные лица в должности не ниже
заместителя главы региона. С таким мнением выступила первый зампред комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта
Единой России Крепкая семья Ольга Окунева.
За реализацию мероприятий "Десятилетия детства" в
каждом российском регионе должны отвечать конкретные лица в должности не ниже
заместителя главы региона. С таким мнением выступила первый зампред комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта
"Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева.
По ее словам, реализация этого плана должна быть в приоритете
всех уровней власти. Окунева подчеркнула, что необходимо дать семьям гарантию
защиты их прав, нацелить институты власти на повышение ценности семьи,
материнства и детей.
"Для эффективности реализации плана мероприятий
"Десятилетия детства" считаем необходимым закрепление ответственного лица в
каждом субъекте России, контролирующего исполнение плана мероприятий в муниципальных
образованиях субъекта РФ, в должности не ниже заместителя главы региона", -
сказала законодатель.
Депутат отметила, что в проект плана по "Десятилетию
детства" вошло порядка 20 предложений, которые были разработаны на
площадке партпроекта "ЕР" "Крепкая семья" и внесены через
думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. "Мы предложили создать
межведомственную рабочую группу по разработке федеральной целевой программы
организации отдыха и оздоровления детей", – отметила парламентарий.
По
словам Окуневой, необходимо уже сейчас просчитать потребность в увеличении
числа стационарных лагерей в будущем, при этом основываясь на демографический
прогноз в субъектах Федерации. Она добавила, что предложения партийцев были
отражены в 13 разделах проекта плана "Десятилетия детства".
Партийный проект "Крепкая семья" занимается
комплексной проработкой вопросов обеспечения безопасности детей, кроме того,
партийцы выступают с инициативой введения знака отличия "Готов к спасению
жизни". Также вместе с Советом руководителей фракций "ЕР" было
инициировано проведение в субъектах Федерации обсуждений по разработке единого
межведомственного нормативного акта по безопасности детей. Вместе с тем было
проанализировано наличие специальности "Учитель БЖД" в
государственных педвузах.
По словам Окуневой, в итоге выяснилось, что эта
специальность отсутствует в 22 регионах страны. Она отметила, что партийцы
предлагают дополнить в плане мероприятий раздел "Обеспечение безопасности
детей" еще одним направлением. Это разработка программ по обучению всех
желающих основам безопасности жизнедеятельности, поведения в случаях
чрезвычайных ситуаций, инфраструктурного сопровождения волонтерских целей
спасателей. "Также включить в раздел "Здоровый ребенок" проведение
Всероссийской акции по сохранению репродуктивного здоровья семей", – добавила
парламентарий.
Напомним, проект "Крепкая семья" занимается
укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач –
обеспечение благополучного детства. Также внимание уделяется поддержке молодых
семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив главы государства.
Под контролем партийного проекта находятся вопросы уменьшения числа
детей-сирот, устройства их в семьи и другие направлениям, связанным с их
судьбой.