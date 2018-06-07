Пользователи Сети высмеяли заслуженного тренера России Валерия Газзаева за его попытку обратиться с вопросом к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

Пользователи Сети высмеяли заслуженного тренера России Валерия Газзаева за его попытку обратиться с вопросом к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.Валерий Газзаев решил начать с подробного предисловия к вопросу, в котором сумел упомянуть и свое прошлое общение с Владимиром Путиным на предыдущей прямой линии, и Олимпиаду в Сочи и другие важные для спорта в России события. "Добрый вечер, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. В прошлом году на прямой линии вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола", – заметил заслуженный тренер."Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение проработать в нужном направлении. Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели, так сказать, практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата для того, чтобы вовлечь в систему детского и юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации. А также, конечно, с успехом внедрили и наследие чемпионата мира 2018 года. Ну и, безусловно, мы здесь хотим вспомнить и то, как мы сегодня пользуемся великолепным наследием Олимпийских игр 2014 года. Мы готовы продемонстрировать вам нашу программу для того, чтобы подробно ее сформулировать", – подчеркнул он."Что касается нашего вопроса... Безусловно, все наши коллеги сегодня, все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, Владимир Владимирович, какая загруженность у вас сегодня и занятость, сложность международной политической ситуации, поэтому у нас просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. Мы, безусловно, получили выдающуюся мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. И, конечно, эта инфраструктура будет базой тому, чтобы в будущем мы показывали безусловно большие и выдающиеся результаты", – заметил Валерий Газзаев.Когда ведущие поинтересовались у тренера, в чем же заключается его вопрос, он элегантно вышел из ситуации, просто продолжив говорить. "Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья...", – не смог договорить Газзаев из-за повторной просьбы озвучить вопрос. "Вопрос в том, чтобы, Владимир Владимирович, чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу", – наконец сформулировал он."Я хочу пожелать вам крепко здоровья, Владимир Влдадимирович, хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо", – смог закончить свою мысль Валерий Газзаев.Пользователи Сети сочли такое обращение к президенту России нелепым. Они посетовали на то, что тренер отнял много времени и по сути не смог сформулировать вопроса. Досталось ему и за некоторое косноязычие, которое, впрочем, легко можно объяснить нервами из-за общения с Владимиром Путиным в прямом эфире.