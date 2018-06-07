Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, сегодня, 7 июня, празднует день рождения. Звезде исполнилось 32 года.

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa,сегодня, 7 июня, празднует день рождения. Звезде исполнилось 32 года.В своем Instagram Наталья опубликовала откровенное фото спляжа. На снимке Ионова запечатлена в крохотном кружевном платье желтого цветас экстремально глубоким декольте.Ниже звезда сообщила подписчикам, что сегодня онаименинница. "Люблю свой день рождения. И не потому, чтоподарки и внимание. Хотя это, конечно, всегда приятно. А потому, что я очень люблю жизнь.❤ Узнавать себя, открывать в себеновые возможности и достигать цели. Люблю моих близких и друзей, их успехи и,если нужно, всегда готова разделить их печаль и разочарования. Люблю вас, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за вашевнимание и поддержку ;) Люблю любить и отдавать эмоции, это действительно мояфизиологическая потребность. :) и как круто, что есть люди рядом, которым этонужно. 🙏🏻❤(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила артистка фанатов.Поклонники были в восторге от обращения Натальи. Многие отметилив комментариях, что звезда с годами только хорошеет, а на прикрепленном снимкеона чертовски сексуальна. Также фолловеры засыпали артистку поздравлениями ипожеланиями."С днем рожденияпоздравляем ! Вечной Юности желаем, мудрости и позитива, быть здоровой исчастливой !", С днем рождения,дорогая!!!Выросли под твои песни,анекоторые из них помогли достичь победы!Счастья тебе,и спасибо за всё!!! Люблю!!!!🙏", "СДнЕм Рождения,Потрясающая Ж-Женщина!❤🔥", "Сднем рождения ,прекрасная лучезарная леди !!!!!всех благ ,красоты и гармонии!!!пусть наш удивительный мир дарит только радость и позитив 🦋🌈🎉🎼🎊🎁🎈💐🍾🥂🎆😘🙏🏼", "15лет как будто на фото. Первая мысль– я на школьницу подписана? А потом узнала😂😂😂", – писали взбудораженные сообщением Глюк’oZы обитатели Сети.