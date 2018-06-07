Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa,
сегодня, 7 июня, празднует день рождения. Звезде исполнилось 32 года.
Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa,
сегодня, 7 июня, празднует день рождения. Звезде исполнилось 32 года.
В своем Instagram Наталья опубликовала откровенное фото с
пляжа. На снимке Ионова запечатлена в крохотном кружевном платье желтого цвета
с экстремально глубоким декольте.
Ниже звезда сообщила подписчикам, что сегодня она
именинница. "Люблю свой день рождения. И не потому, что
подарки и внимание. Хотя это, конечно, всегда приятно. А потому, что я очень люблю жизнь.❤ Узнавать себя, открывать в себе
новые возможности и достигать цели. Люблю моих близких и друзей, их успехи и,
если нужно, всегда готова разделить их печаль и разочарования. Люблю вас, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за ваше
внимание и поддержку ;) Люблю любить и отдавать эмоции, это действительно моя
физиологическая потребность. :) и как круто, что есть люди рядом, которым это
нужно. 🙏🏻❤
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила артистка фанатов.
Поклонники были в восторге от обращения Натальи. Многие отметили
в комментариях, что звезда с годами только хорошеет, а на прикрепленном снимке
она чертовски сексуальна. Также фолловеры засыпали артистку поздравлениями и
пожеланиями.
"С днем рождения
поздравляем ! Вечной Юности желаем, мудрости и позитива, быть здоровой и
счастливой !", С днем рождения,дорогая!!!Выросли под твои песни,а
некоторые из них помогли достичь победы!Счастья тебе,и спасибо за всё!!! Люблю!!!!🙏", "С
ДнЕм Рождения,Потрясающая Ж-Женщина!❤🔥", "С
днем рождения ,прекрасная лучезарная леди !!!!!всех благ ,красоты и гармонии
!!!пусть наш удивительный мир дарит только радость и позитив 🦋🌈🎉🎼🎊🎁🎈💐🍾🥂🎆😘🙏🏼", "15
лет как будто на фото. Первая мысль– я на школьницу подписана? А потом узнала😂😂😂", – писали взбудораженные сообщением Глюк’oZы обитатели Сети.