В Национальной баскетбольной ассоциации Кливленд Кавальерс в третьем матче финальной серии на своей площадке принимал Голден Стэйт Уорриорс. Хозяева во главе с Леброном Джеймсом не смогли сократить счет в серии, уступив со счетом 102:110. Воины повели со счетом 3:0.

В Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" в третьем матче финальной серии на своей площадке принимал "Голден Стэйт Уорриорс". Хозяева во главе с Леброном Джеймсом не смогли сократить счет в серии, уступив со счетом 102:110. "Воины" повели со счетом 3:0.Примечательно, что "кэвз" в первой половине игры доминировали, победив в обеих четвертях, однако после большого перерыва гости смогли перехватить инициативу и довести поединок до победы – 29:28, 29:24, 23:31, 21:27. Самым результативным игроком матча стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрэнт, с 43 набранными очками и 13 подборами оформивший дабл-дабл. Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс стал вторым баскетболистом по результативности – 33 очка, 11 подборов и 10 передач.Четвертая игра финального противостояния состоится 9-го июня на домашней площадке "Кавальерс".