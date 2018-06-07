Тема дополнительной поддержки общественных организаций инвалидов будет обсуждаться по итогам исполнения бюджета за три квартала текущего года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, на котором обсуждались поправки в бюджет на 2018 и плановые 2019-2020 годы.
Тема дополнительной поддержки общественных организаций инвалидов будет обсуждаться по итогам исполнения бюджета за три квартала текущего года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, на котором обсуждались поправки в бюджет на 2018 и плановые 2019-2020 годы.
Внимание на эту тему обратил думского зампред комитета по
образованию и науке Олег Смолин. Он напомнил, что ранее Вячеслав Володин
поручил проработать вопрос об увеличении субсидий общественным организациям инвалидов.
"Нам можно было бы посмотреть в текущем году и при принятии
поправок в закон на 2018 год в бюджет сделать текстовую запись в постановлении
о необходимости решения вопроса, который поднимает наш коллега Смолин, и есть
решение комитета по поддержке наших организацией инвалидов, и сделать все для
того, чтобы у нас были увеличены средства, ранее не индексированные, с тем
чтобы при принятии поправок в бюджет по итогам 9 месяцев этот вопрос был
рассмотрен, – сказал в ответ спикер нижней палаты парламента. – Думаю, что и
правительство не будет возражать против такого подхода".
По словам Вячеслава Володина, кабинет министров и Минфин во
главе с первым вице-премьером Антоном Силуановым ответственно подходят к
рассмотрению постановлений Госдумы в части тех вопросов, которые обозначает
нижняя палата парламента.
"Обратите внимание, что впервые в принципе правительство
отреагировало на наши обращения по ряду вопросов, которые мы зафиксировали в
постановлении при принятии бюджета на 2018 год", – добавил председатель
Госдумы. Добавим, что на увеличение субсидий общественным объединениям
инвалидов требуется около 390 миллионов рублей.