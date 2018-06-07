Тема дополнительной поддержки общественных организаций инвалидов будет обсуждаться по итогам исполнения бюджета за три квартала текущего года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, на котором обсуждались поправки в бюджет на 2018 и плановые 2019-2020 годы.

Тема дополнительной поддержки общественных организаций инвалидов будет обсуждаться по итогам исполнения бюджета за три квартала текущего года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, на котором обсуждались поправки в бюджет на 2018 и плановые 2019-2020 годы.Внимание на эту тему обратил думского зампред комитета пообразованию и науке Олег Смолин. Он напомнил, что ранее Вячеслав Володинпоручил проработать вопрос об увеличении субсидий общественным организациям инвалидов."Нам можно было бы посмотреть в текущем году и при принятиипоправок в закон на 2018 год в бюджет сделать текстовую запись в постановлениио необходимости решения вопроса, который поднимает наш коллега Смолин, и естьрешение комитета по поддержке наших организацией инвалидов, и сделать все длятого, чтобы у нас были увеличены средства, ранее не индексированные, с темчтобы при принятии поправок в бюджет по итогам 9 месяцев этот вопрос былрассмотрен, – сказал в ответ спикер нижней палаты парламента. – Думаю, что иправительство не будет возражать против такого подхода".По словам Вячеслава Володина, кабинет министров и Минфин воглаве с первым вице-премьером Антоном Силуановым ответственно подходят крассмотрению постановлений Госдумы в части тех вопросов, которые обозначаетнижняя палата парламента."Обратите внимание, что впервые в принципе правительствоотреагировало на наши обращения по ряду вопросов, которые мы зафиксировали впостановлении при принятии бюджета на 2018 год", – добавил председательГосдумы. Добавим, что на увеличение субсидий общественным объединенияминвалидов требуется около 390 миллионов рублей.