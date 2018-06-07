Депутаты нижней палаты парламента решили продлить весеннюю сессию. Если в прошлом году парламентарии ушли на каникулы 21 июля, то в этом году последнее заседание запланировано на 27-е число.

Депутаты нижней палаты парламента решили продлить весеннюю сессию. Если в прошлом году парламентарии ушли на каникулы 21 июля, то в этом году последнее заседание запланировано на 27-е число.Соответствующее решение было принято сегодня на заседанииСовета Госдумы. Предложение продлить текущую сессию на неделю было поддержано представителямивсех парламентских фракций, сообщил председатель нижней палаты ВячеславВолодин.Кроме того, был определен порядок работы законодателей наначало осенней сессии. Как решили депутаты, последняя неделя августа и перваянеделя сентября (с 27 августа по 9 сентября) будут региональными. Такимобразом, народные избранники смогут поработать в своих избирательных округах.Первое заседание Совета Госдумы, как планируется, состоитсяво в понедельник, 10 сентября. "Госдума седьмого созыва бьет рекорды порабочей нагрузке, – отметил собеседник в аппарате нижней палаты. – Этомаксимальная длительность сессии за 25 лет работы Государственной думы".По данным источника агентства, решение о продлении сессиисвязано с необходимостью "синхронизировать отпуска с правительством".Напомним, в 2017 году на последнее в рамках весенней сессии пленарное заседаниезаконодатели собрались 21 июля. А в ходе работы предыдущих созывов весенняя сессиязавершалась еще раньше – в первых числах июля.