Каждый пришедший сегодня на донорский пункт инспектор отлично понимает, кому и для чего нужна его кровь...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО приехали сдать кровь в Городскую клиническую больницу №52 в поддержку безвозмездного донорства.— Мы первыми приходим на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, — рассказывает заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО майор полиции Владислав Яхонтов. — Каждый пришедший сегодня на донорский пункт инспектор отлично понимает, кому и для чего нужна его кровь и хочет таким простым и доступным каждому здоровому человеку образом внести свой вклад не только в обеспечение безопасности участников дорожного движения, но и в спасение чьей-то жизни.— После чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий на станциях переливания крови выстраиваются очереди из желающих сдать кровь. Многие сдают кровь лишь единожды, ожидая следующего призыва о помощи. Но для спасения жизни пациентов городских стационаров, нуждающихся в переливании крови, доноры необходимы постоянно, - говорит заведующая ОПК ГКБ №52 Оксана Карпова. - В нашей больнице больше всех требуется препаратов крови пациентам отделений реанимации, нефрологии, гематологии, родильного дома. Потребность в заготовке крови в 2018 году — более 9 тонн. Поэтому так важно, чтобы поток доноров не прерывался.Городская клиническая больница №52 одной из первых среди московских стационаров перешла на работу исключительно с безвозмездными донорами. Здесь реализуется комплексная программа по привлечению и поддержке безвозмездных доноров крови. В ее рамках проводятся донорские марафоны, рабочие донорские субботы, обучающие мероприятия для доноров и населения.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18