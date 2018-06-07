Президент России Владимир Путин в ходе блиц-опроса в рамках
ежегодной прямой линии рассказал о своей вере в Бога. По словам главы
государства, это очень интимный вопрос.
Президент России Владимир Путин в ходе блиц-опроса в рамках
ежегодной прямой линии рассказал о своей вере в Бога. По словам главы
государства, это очень интимный вопрос.
По словам президента, каждый человек рождается с верой в
Бога. "Только разные люди в разное время начинают это понимать", -
сказал глава государства.
Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны даже
атеисты, идея в атаку, думали о Боге. По словам Путина, есть люди, которые
понимают это и без всяких экстремальных ситуаций. Президент признался, что
говорить на публику о Боге ему очень трудно. Вопрос о своем приходе к вере он
назвал очень интимным.
Рассказал глава государства и о том, чем необходимо
пожертвовать, чтобы стать президентом. По словам Путина, это личная жизнь.
Однако все компенсируется осознанием того, что занимаешься важным делом, которое
направлено на повышение уровня жизни людей и благополучие страны, добавил
Путин.
Напомним, в начале этого года на телеканале "Россия
1" был показан документальный фильм Андрея Кондрашова "Валаам".
Владимир Путин поделился своими мыслями о взаимоотношениях церкви и
государства.
Православную церковь глава государства назвал источником единения
российского общества, который сохранялся даже в самые тяжелое время Гражданской
войны. При этом коммунистическую идеологию он сравнил с христианством. "А кодекс
строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из
Библии", – выразил свое мнение Путин.
Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после
переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава
государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Путина спрашивают о
социально-экономических вопросов – жилищные вопросы, ЖКХ, пенсии,
здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства
поступило около двух миллионов вопросов.