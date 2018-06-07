Президент России Владимир Путин в ходе блиц-опроса в рамках ежегодной прямой линии рассказал о своей вере в Бога. По словам главы государства, это очень интимный вопрос.

Президент России Владимир Путин в ходе блиц-опроса в рамкахежегодной прямой линии рассказал о своей вере в Бога. По словам главыгосударства, это очень интимный вопрос.По словам президента, каждый человек рождается с верой вБога. "Только разные люди в разное время начинают это понимать", -сказал глава государства.Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны дажеатеисты, идея в атаку, думали о Боге. По словам Путина, есть люди, которыепонимают это и без всяких экстремальных ситуаций. Президент признался, чтоговорить на публику о Боге ему очень трудно. Вопрос о своем приходе к вере онназвал очень интимным.Рассказал глава государства и о том, чем необходимопожертвовать, чтобы стать президентом. По словам Путина, это личная жизнь.Однако все компенсируется осознанием того, что занимаешься важным делом, котороенаправлено на повышение уровня жизни людей и благополучие страны, добавилПутин.Напомним, в начале этого года на телеканале "Россия1" был показан документальный фильм Андрея Кондрашова "Валаам".Владимир Путин поделился своими мыслями о взаимоотношениях церкви игосударства.Православную церковь глава государства назвал источником единенияроссийского общества, который сохранялся даже в самые тяжелое время Гражданскойвойны. При этом коммунистическую идеологию он сравнил с христианством. "А кодексстроителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка изБиблии", – выразил свое мнение Путин.Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина послепереизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как главагосударства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Путина спрашивают осоциально-экономических вопросов – жилищные вопросы, ЖКХ, пенсии,здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государствапоступило около двух миллионов вопросов.