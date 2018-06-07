Иранское телевидение показало цех, в котором установлены центрифуги для обогащения урана. Власти страны заявили, что проводят подготовительные работы по возобновлению деятельности в атомной сфере. В Тегеране подчеркнули, что в случае полного разрыва ядерной сделки, страна возобновит свои исследования в полном объеме.

Иранское телевидение показало цех, в котором установлены центрифуги для обогащения урана. Власти страны заявили, что проводят подготовительные работы по возобновлению деятельности в атомной сфере. В Тегеране подчеркнули, что в случае полного разрыва ядерной сделки, страна возобновит свои исследования в полном объеме, передает телеканал "Россия 24".8 мая Дональд Трамп объявил, что США в одностороннем порядке выходят из международного соглашения с Ираном. Западные союзники Вашингтона выступили против этого решения.Тем временем, глава организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи предостерег Европу от конфликта с республикой. Салехи подтвердил, что Иран не будет выходить за рамки соглашения по ядерной программе, пока оно работает, и страны ЕС соблюдают его условия. Однако в случае кризиса Тегеран имеет возможность увеличить масштабы обогащения урана до одного миллиона единиц."Посмотрите на Сирию! Происходящее в этой стране подорвало безопасность во всем ЕС, при том, что Сирия небольшая страна. А если подобное произойдет в Иране, то пострадает безопасность и в нашем регионе, и в Европе. Производственные мощности способны на масштабы обогащения урана в объеме до 190 тысяч единиц работы разделения. Но это не значит, что мы строим продвинутые центрифуги для промышленных целей. Мы не выходим за рамки, предусмотренные СВПД. Хотя в целом мы готовы к увеличению мощностей до миллиона единиц. При наших обычных темпах мы могли бы достичь этого через 7-8 лет", — предупредил Али Акбар Салехи, председатель организации по атомной энергии Ирана.