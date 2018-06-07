Три года и один месяц проведет в колонии 32-летняя няня из Нефтеюганска, которую районный суд признал виновной в избиении восьмимесячного ребенка.

Три года и один месяц проведет в колонии 32-летняя няня из Нефтеюганска, которую районный суд признал виновной в избиении восьмимесячного ребенка, сообщила прокуратура Югры.Работавшую няней у одной из нефтеюганских семей женщину изобличили сами родители малыша, установив в квартире скрытую камеру наблюдения. Началось же все с того, что после найма няни в конце ноября 2017 года у ребенка начались приступы истерики. Полученные кадры помогли установить их причину: когда восьмимесячный подопечный отказывался есть, женщина давала ему пощечины, зажимала пальцами нос и сбрасывала с дивана.Сначала уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но затем его дополнили статьей "Причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего". В четверг, 7 июня, Нефтеюганский районный суд приговорил подозреваемую к трем годам и одному месяцу в колонии общего режима.