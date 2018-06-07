Продюсер и основатель лейбла Kruzheva Юрий Бардаш обвинил
супругу певицу Луну в неверности. Он уверен, что девушка изменяла ему солистом
группы Грибы Александром Волощуком.
Продюсер и основатель лейбла Kruzheva Юрий Бардаш обвинил
супругу певицу Луну в неверности. Он уверен, что девушка изменяла ему солистом
группы "Грибы" Александром Волощуком.
На своей странице в Facebook Юрий опубликовал гневное
послание к певцу. Ревнивец обзывал конкурента бранными словами, обещал "мысленно
выколоть глаза", Александру, "сжечь на костре яростного гнева, и содрать кожу".
Отметим, что Бардаш в тексте ни разу не упрекнул
супругу в неверности.
"C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью
там ее ждет муж и сын, а о тебе Саша Волощук поговорим ближе. Мы вместе с тобой
работали, над музыкой в моей компании, не один трэк сделали, и не один альбом,
общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные, ты ведь
хороший парень был как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважением
друг к другу, никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не
касался", – обратился к любовнику жены продюсер.
Ниже Барташ отметил, что и сам не святой, однако это никак не
касается описываемой ситуации. "То что я **** и изменял своей жене это мои с
ней проблемы, внутренние, и тебя **** это ни как не должно было касаться, ты
тут не причем это мои перед ней косяки и она вольна ответить мне как угодно", -
взвыл от негодования Юрий.
Супруга продюсера Кристина Бардаш, более известная как певица
Луна, сначала отказалась комментировать ситуацию. Однако через пару часов
опубликовала в своем Instagram следующее: "Короче. Не держу зла на Юрия Бардаша, так
как благодаря ему я встретила любовь своей жизни..."