Продюсер и основатель лейбла Kruzheva Юрий Бардаш обвинил супругу певицу Луну в неверности. Он уверен, что девушка изменяла ему солистом группы Грибы Александром Волощуком.

Продюсер и основатель лейбла Kruzheva Юрий Бардаш обвинилсупругу певицу Луну в неверности. Он уверен, что девушка изменяла ему солистомгруппы "Грибы" Александром Волощуком.На своей странице в Facebook Юрий опубликовал гневноепослание к певцу. Ревнивец обзывал конкурента бранными словами, обещал "мысленновыколоть глаза", Александру, "сжечь на костре яростного гнева, и содрать кожу".Отметим, что Бардаш в тексте ни разу не упрекнулсупругу в неверности."C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семьютам ее ждет муж и сын, а о тебе Саша Волощук поговорим ближе. Мы вместе с тобойработали, над музыкой в моей компании, не один трэк сделали, и не один альбом,общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные, ты ведьхороший парень был как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважениемдруг к другу, никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб некасался", – обратился к любовнику жены продюсер.Ниже Барташ отметил, что и сам не святой, однако это никак некасается описываемой ситуации. "То что я **** и изменял своей жене это мои сней проблемы, внутренние, и тебя **** это ни как не должно было касаться, тытут не причем это мои перед ней косяки и она вольна ответить мне как угодно", -взвыл от негодования Юрий.Супруга продюсера Кристина Бардаш, более известная как певицаЛуна, сначала отказалась комментировать ситуацию. Однако через пару часовопубликовала в своем Instagram следующее: "Короче. Не держу зла на Юрия Бардаша, таккак благодаря ему я встретила любовь своей жизни..."