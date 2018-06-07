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<a href="http://33live.ru/novosti/07-06-2018-jeep-obnovil-svoj-samyj-malenkij-i-dostupnyj-vnedorozhnik.html" target="_blank">Jeep обновил свой самый маленький и доступный внедорожник</a> - Компания Jeep на в рамках автосалона в Турине рассекретила рестайлинговый вариант модели Renegade. Самым серьезным новшеством стала иная моторная гамма: кроссовер первым из модельной линейки Jeep получил новейшие турбомоторы семейства Global Small Engine.