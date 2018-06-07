В большинстве случаев сновидения об отдыхе – это признак переутомления и сигналов о том, что пора брать отпуск

В большинстве случаев сновидения об отдыхе – это признак переутомления и сигналов о том, что пора брать отпускСновиденияоб отпуске практически всегда трактуются как жажда отдыха и признакпереутомления, в том числе умственного и эмоционального. В ином случае этоможет быть намеком на переосмысления происходящей ситуации и необходимомснижении темпа жизни.В первуюочередь сон об отпуске означает, что вы нуждаетесь в отдыхе. Постарайтесьпокинуть на время , если получится. Либо найдите время для того, чтобыпо-настоящему. Отдохните от своего старого образамышления. Взгляните по-новому на свои идеи и цели, это может спровоцировать правильные мысли, которые приведут к самоопределению в жизни.Впрочем,некоторые специалисты предлагают увиденный сюжет воспринимать буквально -последний из трудовых периодов оказался чересчур напряженным, многочисленныепроекты, встречи и переговоры изрядно вымотали, теперь вы жаждетеотдыха. Отмечается, что длительный отпуск из сновидения свидетельствует о более сильном утомлении.Получениеотпуска во сне может привести к интересному времяпрепровождению и ,быть в отпуске – к успеху в делах, а возвращаться из него на работу – кхлопотам и мелким заботам. Если же во сне вы получили отгул, то кому-нибудь изблизких может понадобиться ваша .