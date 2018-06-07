Чемпионат мира по футболу – большое событие даже для тех, кто предпочитает оперу и балет. По официальным прогнозам, в Москву и другие города России, где пройдут матчи, приедут порядка 1,5 миллиона болельщиков, и это только из-за рубежа, не считая тех, кто съедется со всей России. Всем им понадобится крыша над головой, а гостиниц на всех не хватит. Если вы живете в одном из городов проведения ЧМ-2018 и сдаете жилье в аренду, у вас есть отличный шанс заработать.

Чемпионат мира по футболу – большое событие даже длятех, кто предпочитает оперу и балет. По официальным прогнозам, в Москву идругие города России, где пройдут матчи, приедут порядка 1,5 миллионаболельщиков, и это только из-за рубежа, не считая тех, кто съедется со всейРоссии. Всем им понадобится крыша над головой, а гостиниц на всех не хватит.Если вы живете в одном из городов проведения ЧМ-2018 и сдаете жилье в аренду, увас есть отличный шанс заработать.Как это сделать и чего при этом стараться избегать,рассказывает генеральный директор исооснователь онлайн-сервиса по управлению наймом арендой жилья "Арендатика" Артур Устимов.Сколькоможно заработать"Сдается трехкомнатная квартира! Отличный вид изокна прямо на стадион "Лужники"! Цена за сутки 30 тыс. рублей! За весь периодпроведения ЧМ (то есть за месяц) – 900 тысяч!" – такие объявления сейчас легковстретить на специализированных досках объявлений по найму недвижимости.Собственники квартир имеют все шансы заработать и 900 тысяч, и миллион, простосдав на этот месяц свое городское жилье и уехав на дачу, где можно будетнаслаждаться тишиной и спокойным сном по ночам (в московской квартире с видомна стадион о них, скорее всего, пришлось бы забыть).И 900 тысяч действительно не предел. Да,правительство следит за тем, чтобы цены для болельщиков не завышались, ноофициальный максимум при сдаче номеров и апартаментов составляет 650 тысяч рублейв сутки. А самые дорогие апартаменты на время ЧМ сдаются в престижном столичномкомплексе за 18 миллионов рублей – по 500 тысяч рублей за сутки. В квартиресемь комнат, и здесь могут разместиться 32 болельщика.Большинство же собственников квартир в Москверассчитывают получить с болельщиков от 10 до 50 тысяч рублей в сутки, даже еслиих жилье расположено далеко от мест проведения матчей. И эти расчеты, какправило, оправдываются. По оценкам сервиса "Арендатика", сегодня уже сданоболее 90% всех квартир, которые выставлялись в посуточную аренду на всехосновных досках объявлений.Жители других городов, где пройдет ЧМ, тожезаработают неплохо. Цены там, конечно, пониже, чем в столице. Но, к примеру, вСамаре или Саранске за однушку в центре можно выручить те же 10–20 тысяч всутки. Немного дешевле на время проведения ЧМ можно сдать не квартиру, акомнату. Востребованы будут даже палатки, которые некоторые собственникичастных домов устанавливают у себя во дворе.Гдеразместить объявлениеС подачей объявления лучше поторопиться: большинствоболельщиков, особенно зарубежных, уже зарезервировали номер в отеле иликвартиру, позаботившись об этом заранее. Сейчас недвижимость в аренду ищут те,кто по каким-то причинам не успел этого сделать, или те, чьи договоренности спредыдущим хозяином сорвались. Сдавать недвижимость можно на сайтах, которыесозданы непосредственно для сдачи жилья на время ЧМ, таких какRent-football2018.com и ему подобных. Но собственники квартир активноиспользуют и другие ресурсы. Например, Booking.com, самую популярную платформубронирования отелей, апартаментов и хостелов в мире.Объявите свою квартиру апартаментами – и вперед.Работа с Booking.com займет некоторое время, так как сайт самостоятельноформирует текст вашего объявления. И, кстати, вы заплатите комиссию в размере15–25%. На этот сервис стоит ориентироваться, если вы хотите, чтобы вашимигостями стали иностранцы (объявление будет переведено на английский язык).Немного удобнее для частных лиц сервис Airbnb, где комиссия будет ниже, около3%, а вы сможете пообщаться с будущим постояльцами (сервис позволяет владельцамквартир и арендаторам обмениваться сообщениями). Впрочем, квартиры на время ЧМсдают и на любых других сайтах, предлагающих посуточную аренду жилья.Что нужнооставить в квартире и как избежать ее разгромаЕсли квартира сдается посуточно, гости должныполучить все необходимое для проживания. В первую очередь это спальные места,постельное белье и посуда. Количество спальных мест оговаривается изначально.Нужно также понимать, что болельщики – это в основном молодые активные ребята имогут что-нибудь разбить, сломать или испортить чисто случайно. Хрупкие иценные вещи нужно убрать.Если вы сдаете квартиру через международные сервисы, вашивзаимоотношения с гостями будут регламентироваться правилами этих сервисов. Виных случаях нужно составить с вашими постояльцами договор, неважно, приехалиони на день, два или на целый месяц. Договор, в котором указаны сроки аренды исумма оплаты, избавит от недопонимания условий соглашения обе стороны. Крометого, в нем будет прописана и обоюдная ответственность за порчу имущества. Кдоговору нужно сделать приложение – опись всего наиболее ценного в квартире. Сарендатора также необходимо взять депозит, который вы вернете в полном объеме,если имущество не пострадает.