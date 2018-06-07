Накануне, 6 июня, свой день рождения отметил Александр Стриженов. В честь важного события его старшая дочь Анастасия опубликовала фотографию, на которой именинник запечатлен держащим на руках своего новорожденного внука Петра.

Накануне, 6 июня, свой день рождения отметил Александр Стриженов. В честь важного события его старшая дочь Анастасия опубликовала фотографию, на которой именинник запечатлен держащим на руках своего новорожденного внука Петра.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Стриженова поздравила отца, режиссера, продюсера, шоумена Александра Стриженова с днем рождения, выложив совершенно трогательную фотографию. "Папа сегодня родился! Счастье! Это большущий праздник для меня и моей семьи! Папа совершено чудесный, я его обожаю! Папуля с Днем Рождения! Как ты смотришь тут на Петю Петровича, сердце разрывается от любви! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала кадр Стриженова.В комментариях Анастасия уточнила, что фото сделано месяц назад. "но в нем столько любви!!! Ох !" – поделилась переполненная эмоциями Стриженова. Подписчики присоединились к поздравлениям. "Петр в квадрате крут!🤗😋 а вот Папа ваш вполне мог бы стать папой еще разок. Отлично вынлядит!!! Здоровья всем!", "Какой кадр! Какой взгляд!!!!!", "Какое милое и нежное фото! С днем рождения папу! Здоровья ему и всего самого хорошего и доброго!😘💗❤", "Какая трогательная фотография!!! Любовь 💕!!!! Всей семье счастья!!! Лучший папа-дедушка!!!", "Крутой у Вас папа, да и с такой мамой как ваша,, крутым нельзя не стать, Поздравляем с днем рождения !!! Всех ему благ,,, всегда смотрю на него и восхищаюсь, что так похудел( мне тоже ой как нужно)!!))) Петенька младший супер))))😍😍😍😍", "Люблю всех вас!!!! Обожаю и наслаждаюсь вашей связью и любовью друг с другом!!!! Это драгоценность!!!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.Напомним, в апреле старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 30-летняя Анастасия стала матерью. Молодая женщина сообщила о радостном событии в социальных сетях. "Мне сегодня 30. я прибываю в эйфории... Петя папа спасибо тебе за Петю сына, Петя сын спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой мамой на свете, уже как целых 10 дней! Мама и Папа спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любови (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Стриженова.