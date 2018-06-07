Глава КГБ Белоруссии сообщил о задержании высокопоставленных чиновников за взятки. Имена он не назвал, но сообщил, что уровень задержанных высокий, взятки крупные.

В Белоруссии нескольких высокопоставленных чиновников задержали за получение взяток.Глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик сообщил, что "речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле". Он добавил, что "уровень задержанных высокий, взятки крупные". В интересах следствия он не стал озвучивать имена задержанных и подробности дел, но заверил, что это будет обязательно сделано.4 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях, напоминает "Интерфакс". На прошлой неделе был задержан экс-помощник Лукашенко, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко за взятку в 200 тысяч долларов. По данным следствия, он регулярно брал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.