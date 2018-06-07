Вашингтон не пойдет на уступки Пхеньяну. Дональд Трамп хочет от Ким Чен Ына четких сроков ядерного разоружения. Как сообщает агентство Bloomberg, с такими требованиями американский лидер поедет на саммит в Сингапур 12 июня. За подготовкой исторической встречи следит весь мир.

Вашингтон не пойдет на уступки Пхеньяну. Дональд Трамп хочет от Ким Чен Ына четких сроков ядерного разоружения. Как сообщает агентство Bloomberg, с такими требованиями американский лидер поедет на саммит в Сингапур 12 июня. За подготовкой исторической встречи следит весь мир. Международное сообщество рассчитывает, что переговоры если не решат корейский вопрос, то хотя бы снизят напряженность на полуострове. А вот в самих США имеются и противники встречи.До саммита в Сингапуре меньше недели, но в Вашингтоне есть те, кто может встречу сорвать. За адвокатом Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани всегда была слава человека эксцентричного, но заявление, которое он сделал во время поездки в Израиль, в США позволяет себе разве что сам автор американского "Twitter номер один"."Так или иначе, мы отменили саммит после того, как в Северной Корее оскорбили вице-президента и советника по вопросам нацбезопасности. А еще они рассказали, что собираются развязать ядерную войну против нас и победить в ней. Тогда мы и сказали: коль так, саммита не будет. В итоге Ким Чен Ын пришел просить о нем на коленях", — заявил Джулиани.Советуя израильтянам, формально Джулиани старался ради общего дела. Мол, надавите на палестинцев, и они тоже станут вас молить о пощаде. Но шеф вряд ли оценит. Во-первых, не ко времени. Во-вторых, разошедшийся адвокат Трампа выступил еще и как защитник идей, которые все еще пытается протолкнуть Джон Болтон. Открытый ястреб, советник по национальной безопасности выступает за силовой сценарий в отношении Пхеньяна, на чем уже схлестнулся с госсекретарем Майком Помпео, который выступает за дипломатию. Именно болтоновское упоминание Ливии чуть не сорвало встречу с Ким Чен Ыном. Впрочем, пока что Трамп прислушивается к главе Госдепа, что в свою очередь огорчает не только Болтона."Мое основное опасение связано с тем, что у Кима наберется на книгу историй, как соглашения со Штатами и мировым сообществом нарушались. Таким образом, нам нужны гарантии от Северной Кореи о том, что денуклеаризация состоялась", — заявил сенатор Эд Марки."Наша главная цель на этой встрече – решение о полной и необратимой денуклеаризации с последующей проверкой, — подчеркнул сенатор Кори Гарднер. — Мы надеемся, что это приведет к миру на полуострове. Весь мир пристально будет следить за Сингапурским саммитом".Если конкретно, то прикованы взоры всего мира к острову Сентоза. В былые времена там располагался британский порт. В гавань часто наведывались пираты, и место даже называли "островом по ту сторону смерти". Сейчас это фешенебельный курорт с причалами для яхт и полями для гольфа.Встреча лидеров США и КНДР, которую собираются освещать три тысячи журналистов пройдет в пятизвездочном отеле Capella. А вот жить они будут в разных местах. Трамп в привычной для американских президентов гостинице Shangri-La, а Ким Чен Ын, скорее всего, — в St. Regis Singapore. Однако с проживанием северокорейской делегации возникли проблемы. Газета The Washington Post утверждает, что 6 тысяч долларов за ночь для подчеркнуто скромных представителей КНДР это перебор, и делегация Пхеньяна хочет, чтобы рассчитались американцы. Рассчитываться они не хотят."Правительство США не будет платить за размещение делегации Северной Кореи. И мы не будем брать на себя их расходы. Об этом также заявляли в Белом доме. Госдепартамент не отвечает за каждую деталь этой встречи. В основном ее планирует Белый дом при поддержке Госдепа. Я бы отправила вас за комментарием туда, но Сара Сандерс ясно дала понять: они же не просят другие страны оплачивать это событие", — подчеркнула официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.Впрочем, возможно газетчики накручивают и дело вовсе не в деньгах, а в санкциях. Наличные вряд ли проблема, а вот перевод через платежные системы — это нарушение наложенных на КНДР американских финансовых ограничений.Из той же серии и рассуждения про то, что советский Ил-62, который использует Ким Чен Ын якобы настолько стар, что не дотянет от Пхеньяна до Сингапура. Редакторы The Washington Post или прикидываются или не знают, что в свое время такие машины без посадки спокойно долетали из Москвы сюда в Нью-Йорк. А это значительно дальше.