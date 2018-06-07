Семь с половиной тысяч евро за ничью – и дополнительные бонусы во время игр мундиаля. Такие премии получают футболисты команды Черчесова.

Семь с половиной тысяч евро за ничью – и дополнительные бонусыво время игр мундиаля. Такие премии получают футболисты команды Черчесова.Схема премирования футболистов сборной России оказалась враспоряжении журналистов. Она действует с момента назначения СтаниславаЧерчесова на должность главного тренера команды.Немалые суммы заработали игроки сборной за матчи, которые ееболельщиков, мягко говоря, не порадовали. Так, за каждую ничью российскиефутболисты получают по 7,5 тысяч евро. Победы (если они случаются) приносятигрокам в два раза большую сумму. В случае поражения спортсмены не получаютничего.Особо любопытные фанаты могут подсчитать доходы футболистов.Как известно, под руководством Черчесова сборная России провела 18 контрольныхматчей – итогом которых стали пять побед, шесть ничьих и семь поражений.Указанная схема будет действовать и во время игрЧМ-2018. Премии полагаются всем, ктопопадает в заявку на игру. Отличие от контрольных матчей будет в том, что,скорее всего, для особо отличившихся предусмотрят дополнительные бонусы, передает "Чемпионат.com".Dni.Ru сообщали о том, что сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в рейтинге FIFA. Наша команда расположилась между Гвинеей и Македонией и стала слабейшей из тех, кто примет участие в чемпионате мира – 2018.При этом сборные Саудовской Аравии и Панамы, которые считаются главными аутсайдерами турнира, заняли 67-ю и 55-ю строчки соответственно. На первом месте значится действующий чемпион мира Германия, на втором – Бразилия, на третьем – Бельгия.Чемпионат мира–2018 пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).