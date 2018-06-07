Конгресс Международного союза конькобежцев изменил правила подсчета баллов при оценивании выступлений спортсменов. Такое решение было принято из-за результатов Олимпиады, где россиянка Алина Загитова победила с большим отрывом за счет получения повышенного коэффициента за прыжки.

Конгресс Международного союза конькобежцев изменил правила подсчета баллов при оценивании выступлений спортсменов. Такое решение было принято из-за результатов Олимпиады, где россиянка Алина Загитова победила с большим отрывом за счет получения повышенного коэффициента за прыжки.Конгресс рассмотрел предложения, касающиеся количества перенесенных во вторую половину программ прыжков. Японцы предложили отмечать повышенным коэффициентом лишь один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной.По мнению авторов предложения, нововведения помогут сделать программу более сбалансированной. В итоге инициатива Японии заручилась поддержкой большинства экспертов, передает РИА Новости.Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова известна как раз переносом прыжковых элементов во вторую часть программы. Это позволяло спортсменке получать бонусные баллы за свои выступления.Первый тренер олимпийской чемпионки Наталья Антипина заявила, что изменения не направлены конкретно против Алины, а против всех молодых фигуристок, способных исполнять прыжки в заключительной части программ. "Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс. Да и аргумент, что якобы программы были негармоничными, я не принимаю. Разве если бы у Алины была некрасивая, не зрелищная программа, ей бы поставили такие оценки на Олимпийских играх?" – поделилась своим мнением специалист.Напомним, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли короткую программу Олимпиады-2018 в Пхенчхане с рекордами. Сначала мировое достижение установила Евгения, а затем и Алина.