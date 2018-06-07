Учащиеся колледжа узнали многое о сотрудниках, удостоенных наградами, медалями и знаками отличия...

В рамках празднования 300-летия российской полиции в музее трудовой и боевой славы УВД по ВАО прошла экскурсия для курсантов «Колледжа полиции».Экскурсоводами выступили председатель Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин, председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин и начальник ОМПО УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Станислав Крузин.Александр Сорокин рассказал гостям об истории становления и развития Управления внутренних дел по Восточному округу, с советских времен и до настоящего времени. Рассказал о руководителях, возглавлявших УВД.Об истории подразделений ГИБДД УВД по ВАО, о том, как проходила служба во времена СССР, и какие изменения произошли на протяжении лет, экскурсантам рассказал Виктор Серегин.Учащиеся колледжа узнали многое о сотрудниках, удостоенных наградами, медалями и знаками отличия.Также ребятам продемонстрировали номер газеты «Щит и меч», которая сделала 3500 витков, находясь на борту космического корабля «Союз». Газету музею трудовой и боевой славы УВД по ВАО подарил летчик-космонавт, Герой России полковник Валерий Иванович Токарев.В конце встречи гостям музея разрешили самостоятельно ознакомиться с представленными экспонатами, среди которых особое место занимает экспозиция с мундирами сотрудников милиции.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73