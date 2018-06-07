Учащиеся колледжа узнали многое о сотрудниках, удостоенных наградами, медалями и знаками отличия...
В рамках празднования 300-летия российской полиции в музее трудовой и боевой славы УВД по ВАО прошла экскурсия для курсантов «Колледжа полиции».
Экскурсоводами выступили председатель Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин, председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин и начальник ОМПО УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Станислав Крузин.
Александр Сорокин рассказал гостям об истории становления и развития Управления внутренних дел по Восточному округу, с советских времен и до настоящего времени. Рассказал о руководителях, возглавлявших УВД.
Об истории подразделений ГИБДД УВД по ВАО, о том, как проходила служба во времена СССР, и какие изменения произошли на протяжении лет, экскурсантам рассказал Виктор Серегин.
Учащиеся колледжа узнали многое о сотрудниках, удостоенных наградами, медалями и знаками отличия.
Также ребятам продемонстрировали номер газеты «Щит и меч», которая сделала 3500 витков, находясь на борту космического корабля «Союз». Газету музею трудовой и боевой славы УВД по ВАО подарил летчик-космонавт, Герой России полковник Валерий Иванович Токарев.
В конце встречи гостям музея разрешили самостоятельно ознакомиться с представленными экспонатами, среди которых особое место занимает экспозиция с мундирами сотрудников милиции.
Пресс-служба УВД по ВАО
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