Рекомендации врачей выводят из себя больного раком Эда Мацаберидзе. Актер сериала Сладкая жизнь считает, что медики своими разговорами отнимают у него надежду на выздоровление.

Рекомендации врачей выводят из себя больного раком ЭдаМацаберидзе. Актер сериала "Сладкая жизнь" считает, что медики своимиразговорами отнимают у него надежду на выздоровление.О разговоре со своим лечащим врачом Мацмбердзе рассказал настранице в соцсети. Он лишь недавно признался поклонникам, что ему поставилистрашный диагноз – лимфома. Но актер встретил у фанатов такое понимание иподдержку, что решил информировать их о ходе лечения."Ну и говнюк! Когда я спросил врача, каковы мои шансына успех, он сказал, что все зависит от меня и главное – это верить в себя! А яв ответ пробормотал:"Ну, то есть, в лечение и в вас мне верить нестоит?", – написал Эд в своем Instagram.Звезду сериалов также возмущают любимые выражения медиков -"главное не сдаваться" и "не опускай руки". "Но я несдаюсь и руки не опускаю, просто я немного вредный... не вреднейкурения,конечно, но и не йогурт с хлопьями!", – пишет артист.Ранее в соцсети актер рассказал о том, как узнал о болезни. "А начиналось непонятно, температура 37,3, кашель, ком в горле, отек шеи и морды лица и гайморит! Собственно, все происходящее и списывали на гайморит", – вспомнил Эд. "А к моменту когда гайморит вылечили, а голова так и осталась распухшей, как-будто меня отмудохали, а потом кое-как загримировали, прошло уже 3-4 недели, становилось все хуже", – добавил он.Мацаберидзе признается, что сеансы химиотерапии даются емунелегко. Первый курс он перенес довольно легко – а второй, по его словам, ужехуже. Теперь Эд боится, как бы третий сеанс не стал еще более тяжелым.Раздражает актера и длительность процедуры. "Химию"капают четыре дня, не переставая. Лежа в больнице на очередном курсе, все твоимечты в основном связаны с душем", – сетует Мацаберидзе. Своимипоклонникам актер советует почаще купаться, а также желает не болеть ирегулярно сдавать общий анализ крови.