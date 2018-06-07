Правоохранители рассказали ребятам, заступившим на смену в оздоровительный лагерь, о их правах и обязанностях, о том, как вести себя в экстремальной ситуации, напомнили правила безопасности во время отдыха.

На базе оздоровительного лагеря «Солнечная поляна» начальник ОМВД России по Меленковскому району Сергей Шелепов совместно со старшим инспектором группы по делам несовершеннолетних Екатериной Зотовой провели профилактическую беседу с учащимися 10-11 классов, заступившими на смену в лагерь. В мероприятии также приняли участие руководитель следственного отдела и председатель комитета по проблемам семьи и молодежи районной администрации.Правоохранители рассказали ребятам о правах и обязанностях несовершеннолетних, о том, как вести себя в экстремальной ситуации, напомнили правила безопасности во время отдыха. Также были затронуты вопросы поведения подростков в общественных местах, уважительного отношения к учителям, взрослым и сверстникам.Беседа проходила в форме диалога, что позволило присутствующим задать стражам порядка интересующие их вопросы.В завершении встречи молодежь поблагодарила гостей за предоставленную информацию. Ребята пообещали быть бдительными и внимательными в период летнего отдыха.