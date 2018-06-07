К новым проблемам региона она добавила конфликт с США по торговым пошлинам и выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Меркель призвала ЕС отточить собственную позицию и говорить в Совбезе ООН в один европейский голос

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что Европа должна быть более напористой в меняющемся с приходом к власти в США Дональда Трампа мире. Такое заявление канцлер сделала в среду в Мюнхене на заседании фракции Европейской народной партии (EPP), передает агенство Bloomberg.Таким образом, Меркель частично повторила мысль, которая была ею озвучена около года назад. Времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других, закончились в известной степени, — сказала тогда Меркель после саммита G7. Это заявление тогда последовало спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп на саммите стран НАТО раскритиковал европейские страны за низкие расходы на оборону.Это было то, что я тогда вынесла с саммита НАТО, и я по-прежнему придерживаюсь тех моих заявлений, — сказала Меркель на заседании фракции. К проблемам внутри НАТО и выходу США из парижского соглашения о климате в этот раз Меркель добавила новый конфликт, связанный с торговой войной после введения Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.Все это подтверждает мнение, что мир меняется, — подчеркнула Меркель. Она заявила, что Европейскому союзу необходимо отточить свой собственный ответ на множество вопросов в условиях, когда глобальные институты должны снова зарекомендовать себя.Канцлер указала, что сегодня перед ЕС стоят такие вызовы, как глобальный финансовый и валютный кризисы, а также крупнейший миграционный кризис. Но у нас нет достаточной основы для противостояния кризисам будущего, — заметила Меркель.Она призвала уделять первоочередное внимание совместным действиям, связанным с безопасностью и миграцией. Европа должна европеизировать свое присутствие в Совете Безопасности ООН, работающая там по принципу ротации группа из примерно десяти государств — членов ЕС вместе с Францией, которая является постоянным членом Совбеза с правом вето, должна говорить в один европейский голос, подчеркнула канцлер.