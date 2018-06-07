Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась с казуса, который некоторые зрители сочли забавным. Среди ожидающих общения с российским лидером должен был быть министр финансов Антон Силуанов, однако вместо него люди увидели лишь пустое кресло.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась с казуса, который некоторые зрители сочли забавным. Среди ожидающих общения с российским лидером должен был быть министр финансов Антон Силуанов, однако вместо него люди увидели лишь пустое кресло.Обновленный формат прямой линии с Владимиром Путиным предполагает, что президент России в любой момент может соединиться по телемосту с тем чиновником, который больше всего подходит для решения озвученной россиянами проблемы. Поэтому все губернаторы, министры и другие руководители важных ведомств заранее приготовились к общению с главой государства.Во время прямого эфира зрителям показали камеры из кабинетов чиновников, готовых отвечать на вопросы и выслушивать постановку задач. Однако вместо министра финансов России Антона Силуанова они увидели лишь пустое кресло. Несмотря на то, что сама прямая линия еще не началась, этот кадр резко контрастировал с картинами из других кабинетов.Напомним, ранее эксперты отмечали, что по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, где президент в прямом эфире будет общаться с россиянами из самых разных уголков страны, могут быть приняты определенные кадровые решения. При этом новый формат помог сократить время, за которое жалоба человека была доведена до того, кто должен решить проблему.Так, в 2017 году спустя короткое время после общения с народом Владимир Путин провел серию встреч с губернаторами и вручил им зеленые папки, где находились жалобы, предложения и замечания по работе региональных властей со стороны россиян. Теперь этот процесс будет проходить буквально в прямом эфире.Впервые подобный формат общения главы государства с населением был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря 2001 года. Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 56 часов.