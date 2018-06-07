Скандал с российским актером Михаилом Ефремовым, который предложил передать Украине крымский мост, продолжает разгораться. К обсуждению присоединились и сами украинцы.

Скандал с российским актером Михаилом Ефремовым, который предложил передать Украине крымский мост, продолжает разгораться. К обсуждению присоединились и сами украинцы.Помимо выдающихся театральных работ и запоминающихся ролей в кино актер Михаил Ефремов известен своими неоднозначными, часто провокационными заявлениями. Одно из них прозвучало во время интервью артиста популярному блогеру Юрию Дудю.Михаил Ефремов нашел оригинальный способ помириться с Украиной – передать Киеву в пользование Крымский мост, чтобы он имел право собирать плату со всех проезжающих. Дескать, получив возможность немного заработать, украинцы моментально забудут о своих претензиях на сам полуостров.Несмотря на то, что актер озвучил это предложение со смехом, многие восприняли его всерьез и успели возмутиться. Обеспокоенные зрители заметили в его словах пренебрежение интересами страны и обвинили в циничном потакании неадекватным требованиям Украины.Примечательно, что не пришли в восторг от слов Михаила Ефремова и по другую сторону российско-украинской границы. "Он что, думает, что Украина – это такая проститутка, которая просто возьмет деньги и все?", – цитирует украинское издание "Обозреватель" журналиста и медиаменеджера телеканала ATR Айдера Муждабаева. "Это была шутка, либо это просто глупость", – констатировал он.Отметим, ранее россияне предложили в качестве "компенсации" отдать Украине не Крымский мост, а самого Михаила Ефремова. "Раз уж он так ратует за интересы Украины, наверное, ему лучше получить украинское гражданство и жить там в мире и согласии с этим адским украинским политическим паноптикумом", – в разговоре с Dni.Ru заметил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Пользователи Сети отметили также, что актер, которого неоднократно обвиняли в алкоголизме, наверняка сможет найти общие интересы с президентом Украины Петром Порошенко.