Московское региональное отделение Международной полицейской ассоциации провели в Филевском парке благотворительную акцию «Улыбка ребенка»...

Московское региональное отделение Международной полицейской ассоциации провели в Филевском парке благотворительную акцию «Улыбка ребенка».В праздничном мероприятии приняли участие представители Женского совета УВД по ЗАО, сотрудники полиции ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы и представители Управы района Филевский парк.Для детей из многодетных семей сотрудников органов внутренних дел Западного округа были организованы катание на пони, веселые игры и конкурсы с аниматорами.В конце мероприятия Президент Московского региона МПА генерал-лейтенант милиции И.Г. Сардак поздравил детей и их родителей с праздником.Ребятам подарили мягкие игрушки и сладости.Сотрудники полиции Западного административного округа поздравили ребят с началом летних каникул и пожелали им интересного, насыщенного положительными событиями лета, много ярких впечатлений и хорошего настроения.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39