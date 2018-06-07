Зимой 2017 года на территории промышленной зоны сотрудники полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное обнаружили в нежилых помещениях двух львят...

Найденный зимой 2017 года полицейскими Южного округа столицы львенок будет передан в Абаканский зоопарк.Ранее сообщалось (https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9558465), что на территории промышленной зоны, расположенной на 3-й Никопольской улице, сотрудники полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное обнаружили в нежилых помещениях двух львят. На момент проверки документы на них предоставлены не были.Маленькие хищники были направлены в Центр передержки диких животных.В начале июня 2018 года столичными властями было принято решение о передаче одного из львов в Абаканский зоопарк в республике Хакассия для дальнейшего пребывания.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22