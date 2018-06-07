Роскачество представило результаты исследования молочной продукции, проведенного по поручению правительства совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Главный его вывод – все молоко, прошедшее проверку, признано безопасным. Однако есть нюансы.

"Роскачество" представило результаты исследования молочной продукции, проведенного по поручению правительства совместно с "Россельхознадзором" и "Роспотребнадзором". Главный его вывод – все молоко, прошедшее проверку, признано безопасным. Однако есть нюансы.В выборку "Роскачества" попало самое популярное в России молоко, жирностью 3,2% и выше. Исследование проводилось в каждом федеральном округе. Первый отчет — по Центральному округу (ЦФО). Согласно его данным, более 75% молока соответствует всем стандартам качества, а фальсификация растительными жирами найдена всего в трех случаях.В исследовании приняли участие образцы пастеризованного молока 16 торговых марок, произведенных в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Специалисты исследовали молоко по 26 параметрам качества и безопасности, среди которых — содержание растительных жиров, антибиотиков, сухого молока, а также наличие бактерий.В ходе проверки, к примеру, установлено, что молоко марки Parmalat (Белгородская область) соответствует не только действующим ГОСТам, но и опережающим стандартам "Роскачества", и признано товаром повышенного качества. В топ-5 вошли также молоко "Экомилк", "Вкуснотеево", "Молоко нашей дойки" и Globus.На первым этапе исследования молоко проверили на фальсификацию. Существует три самых распространенных способа подделать молоко: добавить растительные жиры, сухое молоко (технический регламент не допускает его использования) или снизить жирность. Все эти виды снижения себестоимости продукта одновременно выявлены в продукции двух марок – "Лакомо" (Орловская область) и "Народное" (Рязанская область). Растительные жиры найдены, в частности, в молоке брендов "36 копеек" (Москва), "Лакомо" (Орловская область) и "Народное" (Рязанская область). Жирность ниже заявленной установлено у молока "Торжокский молочный комбинат "Тверца"" (Тверская область), "Народное" (Рязанская область) и "Лакомо" (Орловская область).Сухое молоко обнаружили в товарах пяти марок: "36 копеек" (Москва), АО "Торжокский молочный комбинат "Тверца"" (Тверская область), "Бежин луг" (Тульская область), "Красная цена" (Калужская область) и "Народное" (Рязанская область). Эксперты подчеркнули, что в отношении ультрапастеризованного и стерилизованного молока оценка эффективности данной методики у экспертов пока неоднозначна, что требует ее доработки.Как пояснила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева, законодательно в регламенте и во всех стандартах для производства питьевого молока запрещено добавление сухого молока. Если оно добавляется или если продукт сделан полностью из сухого молока и воды, то название продукта обязано быть другим – либо "молочный напиток", либо "восстановленное молоко из сухого молока".При этом все проверенное молоко признано безопасным: ни в одном образце не найдено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и токсичных элементов (микотоксинов). Общее количество микроорганизмов во всех образцах не превышало допустимых норм.Между тем, в одном случае проверка на антибиотики показала их повышенное содержание – ("Лакомо", Орловская область).Нарушителей по свежести продукта эксперты не нашли, но выявили недостаток белка – его меньше нормы в молоке "Народное" (Рязанская область). Три марки молока не прошли проверку по показателю СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток): чем он выше, тем более качественный продукт, а низкий СОМО косвенно может говорить о том, что продукт разбавили.Внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах всего молока, закупленного в ЦФО, полностью соответствовали всем требованиям. Недолив не выявлен.Что касается соответствия цены и качества молока – то в самом дешевом молоке "Красная цена" (33 рубля за литр) и "Торжокский молочный комбинат" (36 рублей за литр) эксперты обнаружили сухое молоко, при этом молоко "Каждый день" (41 рубль за литр, Брянская область) вошло в топ-6 лучшего молока в ЦФО, набрав 5,0625 балла.В ближайшее время "Роскачество" сообщит о результатах исследования молока, закупленного в Северо-Западном федеральном округе.Исследования молочной продукции проходили по десятку параметров качества и безопасности, и касались тех молочных категорий, которые по данным аналитических агентств пользуются наибольшей популярностью у потребителей. В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов.Исследование охватило торговые марки, доля которых составляет более 70% рынка каждой из трех исследуемых категорий. Закупки товаров проводились в розничных сетях, традиционных торговых точках и фирменных магазинах производителей в десятках городов.