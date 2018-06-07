Скандально известный блогер Лена Миро высказала мнение, что развод Сергея и Матильды Шнуровых – развод. По словам Лены, такой пиар-ход придумала их близкая подруга Ксения Собчак.

Скандально известный блогер Лена Миро высказала мнение, что развод Сергея и Матильды Шнуровых – "развод". По словам Лены, такой пиар-ход придумала их близкая подруга Ксения Собчак.Лена Миро внимательно следит за тем, что происходит в отечественном и западном шоу-бизнесе. Блогер оперативно реагирует на все события и отражает свою точку зрения в социальных сетях. И если на своей страничке в социальной сети "Живой журнал" Миро предпочитает глубокомысленные рассуждения, то на своем канале в Telegram оставляет короткие, ноне менее информационные сообщения.Так, блогер опубликовала фотографию лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который недавно выступил с заявлением, что они с женой Матильдой приняли решение развестись. Однако Лена Миро высказала убеждение, что развод пар это "развод" их фанатов и прочих, кто с интересом следит за жизнью скандально известного музыканта и его харизматичной супруги."Следующим этапом интриги станет беременность Матильды от неизвестного, заход к Малахову для ДНК-теста и счастливое воссоединение семьи", – высказалась Миро. Блогер поделилась с подписчиками догадкой, кто стоит за всем этим. "И да, эту интригу с разводом ради возвращения утраченной после "Экспоната" и "В Питере пить" популярности придумала Ксюшадь (так за глаза называют Ксению Собчак. – Прим.ред.)", – заявила Миро.В заключение блогер написала: "Вот такие "звезды" у нас – не творчеством, так беременностью и разводами не дают о себе забыть". Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу. Позже Матильда подтвердила печальные новости. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.