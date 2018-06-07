Телеведущая Анфиса Чехова отсудила имущество у собственного
отца. Звезда считает, что справедливость наконец-то восторжествовала.
Телеведущая Анфиса Чехова отсудила имущество у собственного
отца. Звезда считает, что справедливость наконец-то восторжествовала.
Чехова поделилась с подписчиками в Instagram радостной
новостью. Она одержала победу в борьбе за квадратные метры.
Ее родной отец ушел из семьи к другой женщине более 25 лет
назад. Родственник не оказывал материальной поддержки и никак не участвовал в
воспитании Анфисы. Поэтому звезда уверена, что суд вынес справедливое решение.
Ведь правда не ее стороне.
"Моя мама, теперь может жить в квартире, принадлежащей ей по
праву, не опасаясь, что в любой момент туда может въехать человек, который
однажды ушел от нее к другой женщине, и оставил ее растить дочь самостоятельно,
без какой либо помощи и алиментов! (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила свою позицию телеведущая. Также она
отметила, что, уходя, ее отец клялся ни на что не претендовать в будущем, однако через
четверть вера изменил своему решению.
"Мне очень жалко, что мой папа не захотел решить все вопросы
мирным путем, мне очень жалко что в его сердце нет сострадания и любви, но он
такой, какой есть, и Спасибо ему за то, что есть Я", – с горечью отметила
звезда.
Подписчики поддержали артистку, они намекнули, что такого нерадивого родственника грех не обобрать. В комментариях ее поздравляли
с победой и желали поскорее обрести мира в семье. Многие фолловеры с сожалением
отметили, что подобное встречается сплошь и рядом, а кто-то даже начал делиться проблемами собственной жизни.
"Ужс какой, какой низкий и
подлый человек, вот поэтому все нужно на мамку свою оформлять 😆", "Поздравляю!
В большой мере понимаю тебя, т.к. сама "сирота" при живом отце", "Анфисочка,
я вас и вашу маму поздравляю!!!!!", "Отец ваш он ужасен, просто монстр!
И нужно иметь огромное сердце чтоб простить и не держать обиды! Но общаться вы
с ним точно не будете, да и не к чему это..." – писали пользователи Сети.
Добавим, что Анфиса барышня состоятельная. Недавно она может
позволить себе и сыну частые путешествия по миру и отдых на шикарных курортах.
К примеру, недавно звезда вернулась с пляжей Бали.