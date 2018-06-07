Телеведущая Анфиса Чехова отсудила имущество у собственного отца. Звезда считает, что справедливость наконец-то восторжествовала.

Телеведущая Анфиса Чехова отсудила имущество у собственногоотца. Звезда считает, что справедливость наконец-то восторжествовала.Чехова поделилась с подписчиками в Instagram радостнойновостью. Она одержала победу в борьбе за квадратные метры.Ее родной отец ушел из семьи к другой женщине более 25 летназад. Родственник не оказывал материальной поддержки и никак не участвовал ввоспитании Анфисы. Поэтому звезда уверена, что суд вынес справедливое решение.Ведь правда не ее стороне."Моя мама, теперь может жить в квартире, принадлежащей ей поправу, не опасаясь, что в любой момент туда может въехать человек, которыйоднажды ушел от нее к другой женщине, и оставил ее растить дочь самостоятельно,без какой либо помощи и алиментов! (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила свою позицию телеведущая. Также онаотметила, что, уходя, ее отец клялся ни на что не претендовать в будущем, однако черезчетверть вера изменил своему решению."Мне очень жалко, что мой папа не захотел решить все вопросымирным путем, мне очень жалко что в его сердце нет сострадания и любви, но онтакой, какой есть, и Спасибо ему за то, что есть Я", – с горечью отметилазвезда.Подписчики поддержали артистку, они намекнули, что такого нерадивого родственника грех не обобрать. В комментариях ее поздравлялис победой и желали поскорее обрести мира в семье. Многие фолловеры с сожалениемотметили, что подобное встречается сплошь и рядом, а кто-то даже начал делиться проблемами собственной жизни."Ужс какой, какой низкий иподлый человек, вот поэтому все нужно на мамку свою оформлять 😆", "Поздравляю!В большой мере понимаю тебя, т.к. сама "сирота" при живом отце", "Анфисочка,я вас и вашу маму поздравляю!!!!!", "Отец ваш он ужасен, просто монстр!И нужно иметь огромное сердце чтоб простить и не держать обиды! Но общаться выс ним точно не будете, да и не к чему это..." – писали пользователи Сети.Добавим, что Анфиса барышня состоятельная. Недавно она можетпозволить себе и сыну частые путешествия по миру и отдых на шикарных курортах.К примеру, недавно звезда вернулась с пляжей Бали.