Всего в столице 263 футбольные площадки — от небольших дворовых коробок до многотысячных стадионов.

Накануне чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране, определился самый футбольный округ российской столицы. Как утверждают эксперты риелторской компании "НДВ", пятая часть футбольных полей Москвы сосредоточена в Южном административном округе.Всего в Москве специалисты компании насчитали 263 футбольные площадки — от небольших дворовых коробок до многотысячных стадионов.Как отмечается в нем, в целом, футбольные площадки и стадионы рассредоточены по Москве достаточно равномерно. Во всех округах, кроме рекордсмена, находится в среднем по 20-30 таких объектов.Но есть и исключения — это Центральный и Новомосковский округа. Здесь всего лишь шесть и пять полей с воротами соответственно.