Российский капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин накануне пятого матча финальной серии Национальной хоккейной лиги против Вегас Голден Найтс признался, что в этом поединке он вместе с партнерами по команде желает завоевать титул.

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин накануне пятого матча финальной серии Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс" признался, что в этом поединке он вместе с партнерами по команде желает завоевать титул."Многие мои коллеги никогда не были в таком положении, но лично я стараюсь отвлекаться и думать о чем-нибудь другом, хотя это и сложно, — приводит слова Овечкина РИА Новости со ссылкой на официальный сайт НХЛ. – Пятый матч будет совсем другим – это будет настоящая битва и "Вегас" будет играть по-другому. Мы же должны продемонстрировать свой лучший хоккей и сыграть лучше, чем в предыдущих матчах. Мы хотим завершить серию".Напомним, что "Вашингтон" ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 3:1. Ранее "столичные" не побеждали в финале Кубка Стэнли на протяжении предыдущих 43 сезонов, лишь единожды добравшись до финала, где в 1998-м году уступили "Детройт Ред Уингз".