Стартап Kitty Hawk, финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджем, представил обновленный вариант своего одноместного летающего транспортного средства Flyer — гибрида гидросамолета и мультикоптера. На летающем мотоцикле даже дали покататься журналисту.

Стартап Kitty Hawk, финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджем, представил обновленный вариант своего одноместного летающего транспортного средства Flyer. На "летающем мотоцикле" даже дали покататься журналисту.Создатели Flyer утверждают, что управлять их транспортным средством "не сложнее, чем играть в Micecraft". Освоить базовые навыки управления можно куда быстрее, чем в случае с автомобилем и, тем более, вертолетом или самолетом — всего за час. Если пилот отпустит рукоятки управления, Flyer стабилизируется самостоятельно — как это делают многие модели дронов.Покататься на Flyer удалось корреспонденту CNN Рейчел Крейн, которая совершила небольшой полет над водой — со скоростью около 10 км/ч на высоте примерно трех метров. По ее словам, управление и правда оказалось интуитивным, но полет оказался не слишком комфортным — сильно ощущаются вибрации.По словам гендиректора Себастиана Труна, цель Kitty Hawk — дать всем и каждому возможность ежедневно передвигаться по воздуху, разгрузив от трафика автомагистрали. Разумеется, для этого предстоит создать совершенно другие модели (Нынешний Flyer — скорее оригинальная игрушка для богатых) и поработать над имиджем — чтобы такой транспорт не воспринимался обществом как что-то экзотическое и опасное.В настоящее время прототип Flyer уже доступен для тест-драйвов всеми, заинтересованными в приобретении оригинального транспортного средства — по информации CNN, таких тест-драйвов для потенциальных бизнес-партнеров и звезд социальных медиа провели уже около полутора тысяч.Персональный мультикоптер пока приспособлен для полетов над водой. Литево-ионная батарея позволяет его 10 электромоторам летать 20 минут без подзарядки, а для управления используются два "джойстика". В будущем планируется, что крейсерская скорость "летуна" составит порядка 160 км/ч.”Основатель Google вложился в производителей аэромобилейчитайте такжеСвое название — Kitty Hawk — стартап позаимствовал у городка, рядом с которым в декабре 1903 года совершил свой первый полет другой Flyer — самолет, созданный братьями Райт.